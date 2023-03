BCP : Une ligne de financement de 50 millions d’euros de la BEI pour soutenir les PME exportatrices

Ce financement offrira un levier supplémentaire pour faciliter l’accès au financement des Petites et Moyennes Entreprises (PME) exportatrices afin de soutenir leur l’intégration dans les chaînes de valeur locales et internationales, précise un communiqué de la BEI.

Ce nouveau contrat de financement permettra à la BCP d’octroyer de nouveaux crédits à des conditions avantageuses aux PME des secteurs exportateurs cibles, à savoir l’automobile, le textile et l’agroalimentaire (agro-industrie et filières agricoles). Les projets éligibles concernent tout d’abord des investissements «lean and green», incluant une amélioration de l’efficience, de la productivité de la valeur ajoutée ou de la qualité. Ils concernent également les investissements de décarbonation (réduction des déchets et recyclage, efficacité énergétique et énergies renouvelables, mise à niveau des procédés), souligne la même source.

Ce contrat vient compléter un premier accord conclu entre la BEI et la BCP en octobre 2022, à l’occasion du coup d’envoi du programme de l’Union Européenne (UE) pour les échanges commerciaux et la compétitivité, avec la signature d’un premier accord de garantie de 8 millions d’euros avec la BCP. Celui-ci visait le financement, par la BCP, d’un volume d’investissement de l’ordre de 50 millions d’euros pour les PME marocaines exportatrices grâce à une meilleure prise de risques.

Ces deux volets du programme, à savoir un financement intermédié et un mécanisme de partage des risques, est complété par une assistance technique offerte aux entreprises, aux institutions financières partenaires et aux parties prenantes, notamment les fédérations professionnelles des secteurs cibles. Ainsi, la BEI apporte toute son expertise technique et financière en matière de soutien à l’export, d’évaluation des risques, de décarbonation et de compétitivité, dans une optique de renforcement des chaînes de valeur avec l’UE.