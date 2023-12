Fitch Ratings rassure : Les banques marocaines sont résilientes

Les banques ont constitué de solides réserves de provisions depuis 2020 et sont bien placées pour poursuivre la reprise de leur rentabilité en 2024, dans un contexte de hausse des taux d’intérêt.

Le crédit non consolidé des banques a augmenté de 5% en septembre, et les prêts aux entreprises de 5,7%, tandis que les prêts aux particuliers ont augmenté de moins de 2%, freinés par les taux d’intérêt élevés. Ainsi, la performance du crédit est restée inchangée à la fin du premier semestre de cette année, avec un ratio moyen des prêts à 9,6%. Toutefois, Fitch s’attend à une certaine détérioration en 2023 et 2024. Mais, cela devrait être gérable pour les banques compte tenu de leurs normes de souscription prudentes.

Pour leur part, les indicateurs de rentabilité des banques se sont fortement améliorés sur la période d’étude, aidés par les taux d’intérêt atteignant leurs plus hauts niveaux depuis 2017. Il est ainsi envisagé que la rentabilité continue de s’améliorer en 2024. Néanmoins, le revers de la médaille est bien le coût du risque qui devrait rester supérieur aux moyennes observées précédemment.

Par ailleurs, le ratio moyen des fonds propres Tier 1 est en baisse à 10,3%. Certaines banques continuent de renforcer leurs capitaux réglementaires, en ayant recours notamment à des instruments de capitaux de 1er et 2e catégorie. Enfin, les prévisionnistes tablent sur des conditions de liquidités saines, soutenues par de solides dépôts de la clientèle, dont environ 77 % sous la forme de comptes courants et d’épargne à faible coût.