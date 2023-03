Banques: UBS double la mise pour racheter Credit Suisse.

La plus grande banque de Suisse UBS, poussée par les autorités, a accepté dimanche de racheter sa rivale Credit Suisse pour 2 milliards de dollars. Elle a même dû doubler la mise in extremis pour empêcher une débâcle et un mouvement de panique sur les marchés.

La transaction se ferait uniquement en actions UBS et valoriserait l’action Credit Suisse à un prix de 50 centimes, au lieu des 25 initialement proposés, qui reste très inférieur au cours du titre vendredi à la clôture (1,86 franc).

L’opération serait en cours d’examen à Berne par le gouvernement fédéral. La fusion entre ces deux géants, qui font tous deux partie du club fermé des 30 établissements bancaires trop importants pour faire faillite, devrait donc être bouclée et annoncée à temps pour l’ouverture des marchés asiatiques.