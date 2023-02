Banque mondiale : 1,8 milliard de dollars d’engagements au Maroc

S’exprimant à l’occasion d’une réunion tenue avec le Directeur Général des opérations à la Banque mondiale, Axel Van Trotsenburg, et le Vice-Président pour la région MENA à la Banque mondiale, Ferid Belhaj, la ministre a indiqué que l’excellente coopération avec la Banque mondiale porte sur plusieurs domaines structurants visant la promotion de la croissance économique du pays.

Par ailleurs, Mme Fettah a mis en avant les grands chantiers de réforme en cours engagés par le Royaume, notamment celles lancées par notre pays pour accélérer le développement économique et humain, le développement du secteur privé et la transition climatique. Dans ce cadre, elle a souligné l’importance du soutien financier et technique constant de la BM aux efforts de développement de notre pays, reflété par la qualité des programmes de réforme et d’investissements accompagnés par cette institution.

De même, la ministre a réaffirmé son engagement et sa forte volonté pour réussir l’organisation des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaires international (FMI), prévues à Marrakech, en octobre 2023.

Pour leur part, les deux responsables de la Banque mondiale, en visite de travail au Maroc du 19 au 22 février 2023, se sont félicités de la qualité et de la pertinence des projets de coopération entre le Groupe de la Banque mondiale et le Maroc.

Ils ont également mis en avant la disposition de la Banque à poursuivre et à renforcer son soutien aux efforts de développement économique et social du Maroc, et à s’engager pour réussir l’organisation des Assemblées annuelles 2023.

Dans ce sens, ils ont indiqué que les préparatifs des assemblées annuelles se déroulent très bien, notant que cet évènement de grande importance serait aussi l’occasion pour le Maroc de représenter l’Afrique, qui constitue quasiment la moitié de l’engagement mondial de la Banque.