Bank Of Africa : Le RNPG dépasse 2,3 MMDH, en hausse de 15%

Le Conseil d’Administration de Bank Of Africa – BMCE Group, s’est réuni le vendredi 24 mars 2023, sous la Présidence de Othman Benjelloun. Il a examiné l’activité de la Banque et du groupe au terme de l’année 2022 et arrêté les comptes y afférents, marqués par une évolution positive des indicateurs d’activité.

Le communiqué financier publié ce lundi fait état d’un Produit net bancaire (PNB) consolidé en hausse de +7% à 15,6 MMDH à fin décembre 2022, tiré par une croissance du «Core Business» (+18% pour la marge sur commissions, +9% pour la marge d’intérêt), et ce malgré la baisse du résultat des opérations de marché.

Le Résultat net part du groupe est en croissance de +15% du s’établissant à 2,3 MMDH.

Au niveau de l’activité de la banque au Maroc (Banque SA), le PNB, retraité des éléments exceptionnels enregistrés en 2021, ressort stable, à 6,6 MMDH porté par les lignes métiers de la banque qui augmentent de +11% pour la marge sur commissions et +4% pour la marge d’intérêts, compensant la baisse du résultat des opérations de marché. Le Résultat net de la banque au Maroc ressort en hausse de +2% à 1,5 MMDH.

La maitrise des charges du groupe se poursuit souligne le communiqué, avec une évolution des charges générales d’exploitation de la Banque SA contenue à +1% à 3,7 MMDH, et +4% en consolidé à 8,3 MMDH.

Sur le plan commerciale, la dynamique est bonne, avec un encours des crédits consolidés (hors resales) de +7,4% à 196 MMDH à fin décembre 2022. Au Maroc, les crédits progressent de +4%, soit une part de marché crédits à la clientèle de 12,35% à fin décembre 2022.

Pour ce qui est des dépôts de la clientèle, ils sont en hausse de 10% en comptes consolidés, à fin décembre 2022, s’établissant à 241 MMDH contre 219 MMDH à fin décembre 2021. En comptes sociaux, les dépôts de la clientèle de la BOA SA sont en progression de +6,6% à 148 MMDH à fin décembre 2022, soit une part de marché ressources de 13,31% à fin 2022.

Le coût du risque consolidé s’établit quant à lui à 2,6 MMDH à fin décembre 2022 en recul de -10%, soit un ratio de coût du risque de la clientèle de 1,1%. Pour les activités au Maroc, le coût du risque ressort en hausse de +7% atteignant 1,2 MMDH.

Les fonds propres part du groupe de Bank Of Africa se renforcent de +6% en 2022 suite à l’émission d’une dette subordonnée de 1 MMDH, et d’une émission subordonnée perpétuelle avec mécanisme d’absorption de pertes et d’annulation de paiement des coupons de 500 MDH.

Notons enfin que le Conseil d’administration proposera à l’AGO la distribution d’un dividende de 4 DH par action. De même il proposera à l’Assemblée Générale Extraordinaire une opération d’augmentation de capital par incorporation de réserves donnant lieu à l’attribution d’actions gratuites, pour un montant maximal de 630 MDH.