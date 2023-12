Attijariwafa Bank : Emprunt obligataire subordonné perpétuel de 2 milliards de dirhams

L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a donné son visa pour le prospectus de l’émission par Attijariwafa Bank d’un emprunt obligataire subordonné perpétuel de 2 milliards de dirhams, avec mécanisme d’absorption de pertes et d’annulation de paiement des coupons. Ce prêt se divise en deux tranches à maturité perpétuelle, avec des caractéristiques distinctes. Pour la première (tranche A), son taux d’intérêt facial est fixé en référence au taux 10 ans déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor telle qu’elle sera publiée par Bank Al-Maghrib (BAM) le 21 décembre.

Le taux d’intérêt facial de la tranche B est le taux plein 52 semaines (taux monétaire) déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor telle qu’elle sera publiée par BAM le 21 décembre 2023, pour la première année. La prime de risque est comprise entre 225 et 235 points de base (pbs) pour la tranche A, et entre 205 et 215 pbs pour la tranche B.

Cette émission a pour objectif principal de renforcer les fonds propres réglementaires actuels et, par conséquent, renforcer le ratio de solvabilité d’Attijariwafa bank, de financer le développement organique de la banque au Maroc et à l’international ainsi qu’anticiper les différentes évolutions réglementaires dans les pays de présence. Par ailleurs, la période de souscription à cette opération s’étale du 22 au 26 décembre 2023 inclus.

Rappelons que ce type d’émission obligataire perpétuelle n’a pas de date d’échéance déterminée mais pourra être remboursée au gré de l’émetteur et après accord de Bank Al-Maghrib. Ce qui pourra avoir un impact sur la maturité prévue et sur les conditions de réinvestissement.