Aide directe au logement : Au moins 70.000 bénéficiaires la première année

9,5 milliards de dirhams. C’est le coût que devra supporter l’État au titre du nouveau programme d’aide directe au logement. C’est ce qu’a déclaré Fatima-Zahra Mansouri, ministre de l’Habitat lors d’une conférence de presse pour présenter ce nouveau dispositif. Pour rappel, il s’agit d’une aide de 100.000 DH pour l’acquisition d’un logement dont le prix ne dépasse pas 300.000 DH TTC et de 70.000 DH TTC pour les habitations dont le prix varie entre 300.000 et 700.000 DH.

À titre de comparaison, le dernier programme qui accordait des avantages fiscaux aux promoteurs réalisant des programmes économiques et sociaux et au profit de la classe moyenne coûtait à l’État la bagatelle de 3,5 milliards de dirhams par an, à raison de 58.000 DH par unité produite.

«Cette nouvelle vision marque une rupture avec les pratiques de subvention de l’offre et se réoriente vers la demande et, de facto, le citoyen», a expliqué la ministre. D’ailleurs, elle prévoit que le nombre de bénéficiaires, la première année de ce programme, se situe entre 70.000 et 100.000 personnes, tenant compte de la production mais aussi du déstockage des unités produites dans le cadre de l’ancien programme.

À l’échelle nationale, la production se chiffre à environ 113.000 logements par an. La ministre espère qu’avec ce programme, ce nombre augmente de 10% chaque année, surtout qu’il n’est assorti d’aucune exigence réglementaire en matière de superficie ou de nombre d’unités à produire, comme cela était le cas auparavant (obligation de produire 500 logements). «L’objectif est de faire adhérer les TPME à cette dynamique, mais aussi encourager la construction en dehors des villes principales qui ont absorbé 70% de la production dans l’ancien dispositif», ajoute la ministre.

Quel est le sort du stock de produits finis invendus ou en cours de réalisation et qui rentrent dans le cadre des subventions accordées aux promoteurs ? Sur ce point, la ministre donne le choix aux promoteurs de continuer à bénéficier des avantages fiscaux et à vendre au prix conventionné ou de migrer vers le nouveau dispositif, sans pouvoir accumuler les avantages des deux programmes. Ce sont 100.000 unités qui sont concernées à l’horizon 2026.

Par ailleurs, la plateforme électronique, qui sera créée à cet effet, est le fruit d’une convention avec la CDG. Simplification des procédures et transparence sont les ambitions recherchées par le ministère à travers la numérisation de la procédure d’octroi. Premier venu, premier servi.

Enfin, tout ce dispositif vise à améliorer le pouvoir d’achat des citoyens, créer de l’emploi et dynamiser le secteur de l’habitat.