Vidéo. « Go-To-Market », où l’accompagnement des entreprises exportatrices se fait sur mesure

Développer l’offre exportable des entreprises marocaines est toujours au centre des préoccupations du ministère de l’industrie et de ses parties prenantes. Plusieurs programmes d’appui aux entreprises exportatrices ont été lancés ces dernières années, découlant sur un bilan mitigé.

Ce jeudi 6 juillet, un nouveau programme est mis en place par ce ministère, en partenariat avec l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) et l’Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX). « Go to Market » vise à tirer profit du potentiel exportable des entreprises opérant dans les secteurs de l’industrie et des services et de continuer à ériger le Maroc en plateforme compétitive vis-à-vis des principaux pays concurrents. «En 23 ans, les exportations marocaines, tous secteurs confondus, ont été multipliées par 5, passant de 70 milliards de DH à 420 milliards. De plus, 86,8% des produits exportés sont des produits manufacturiers valorisés » a précisé le ministre de l’industrie, Ryad Mezzour.

Du potentiel existe encore et il faudra l’encourager. Et ce programme vise justement à appuyer la compétitivité à l’international des entreprises et leur capacité à faire face aux concurrents sur les marchés étrangers. Il a également pour objectif d’encourager les entreprises à exporter de nouveaux produits et à se positionner dans de nouveaux marchés. Il est prévu que l’accompagnement soit sur mesure et tourné autour de ses ambitions et besoins en matière de développement à l’international.

20 DH d’exportations sont générées pour chaque DH investi

Couvrant la période 2023-2024, le programme cible les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel à l’export est supérieur à 10 MDH sur les deux derniers exercices. En plus de ce critère, d’autres ont été fixés, à savoir, disposer d’un business plan de développement à l’international démontrant un potentiel confirmé à l’export et l’exportation d’un nouveau produit ou le positionnement de l’entreprise dans de nouveaux marchés. De son côté, l’Etat prend en charge, les dépenses liées au business plan de développement des exportations des entreprises, à hauteur de 80%. Ainsi, le montant de l’appui de l’Etat est plafonné à 2,5 MDH par entreprise. « Chaque DH investi, en génère 20 d’exportations annuellement. D’où, l’intérêt d’aller chercher ce potentiel exportateur » précise Mezzour. D’autant que : « Grâce à ce programme, les entreprises retenues au titre de cette première édition généreront un potentiel additionnel d’exportation de 2 milliards de DH ».

Au titre de cette première édition du programme, le Ministère a lancé un appel à manifestation d’intérêt à l’issu duquel 40 entreprises ont été retenues. Les secteurs représentés sont le textile et habillement, l’agroalimentaire, les industries métallurgiques, mécaniques et électromécaniques, la chimie et parachimie, les industries pharmaceutiques, les pièces de rechange, les matériaux de construction, la plasturgie, l’électrique/électronique et les services. Sept régions sont concernées, dont Casablanca-Settat, Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Souss-Massa, Rabat-Salé-Kenitra, Fès-Meknes, Béni Mellal-Khénifra et Marrakech-Safi.

Les primo exportateurs ne sont pas en reste

Le soutien aux entreprises exportatrices ne s’arrête pas là. Une nouvelle édition du programme primo-exportateurs destiné aux entreprises non exportatrices ou réalisant des exportations sporadiques et limitées est lancé également. Une cinquantaine d’entreprises est visée pour la 1ère phase et une autre pendant la deuxième, de sorte à atteindre 100 entreprises accompagnées. Rappelons que les précédentes ont permis d’accompagner 92 entreprises.