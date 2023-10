Vidéo. Ghita Mezzour : «Le Maroc est en force au Gitex Global de Dubaï»

Une délégation d’entreprises marocaines, menée par la Fédération marocaine des technologies de l’information, des télécommunications et de l’offshoring (APEBI), a participé au salon Gitex Global qui se tient du 16 au 20 octobre à Dubaï. Ce sont ainsi 16 entreprises, des startups pour la plupart, qui ont tenu à être présentes au plus grand salon mondial de la high-tech.

«Cette forte présence marocaine constitue une véritable occasion pour les entreprises marocaines d’exposer leurs solutions innovantes au monde et de chercher de nouveaux partenariats et clients. C’est une fierté pour nous», a déclaré au micro de La Vie éco, Ghita Mezzour, ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration.

La ministre, qui participera ce mardi 17 octobre à la conférence de l’annonce de la 2e édition du Gitex Africa qui se tiendra à Marrakech en mai 2024, a mis en avant les atouts du Maroc dans le digital, notamment la disponibilité d’un véritable vivier de compétences et les aptitudes linguistiques des Marocains. Ce qui a permis au Maroc de devenir «la deuxième destination de l’outsourcing en Afrique», nous précise-t-elle, non sans fierté.

«Beaucoup d’entreprises mondiales viennent s’installer au Maroc pour implanter leur centres de développement, où sont conçues des solutions technologiques innovantes destinées au marché mondial. Le gouvernement ne ménage aucun effort pour accompagner ces investisseurs», tient à préciser Mezzour. La présence du Maroc à cette grande manifestation mondiale est d’autant plus importante qu’elle contribuera au positionnement du Royaume en tant que «pont pour les entreprises du Moyen-Orient désireuses percer le marché africain de l’IT», selon la ministre.

Plus de 6.000 exposants participent à la 43e édition du Gitex Global. Une édition qui devra accueillir 180.000 visiteurs de 180 pays, un record pour ce salon qui devra dépasser cette année le fameux salon CES de Las Vegas.