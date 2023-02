Une délégation d’entreprises technologiques marocaines en Israël

Start-ups et incubateurs du Royaume participent à l’OurCrowd Summit qui rassemble chaque année à Jérusalem les fondateurs de sociétés technologiques les plus novatrices.

Chari, Icon.ma, Kekeli Technologies, OCP Maintenance Solutions, GRCC Me Time, Aerodrive Engineering Services… sont autant d’entreprises marocaines qui ont fait le déplacement jusqu’à Jérusalem pour assister à un sommet mondial d’investisseurs en technologies. Le fonds de capital-risque UM6P Ventures, l’incubateur technologique APP Editor ainsi que l’organisateur de hackathon Hack & Pitch assistent aussi à cette grand-messe mondial rassemblant quelque 8.500 participants en provenance de 80 pays.

Organisé par OurCrowd, une des plateformes de capital-risque les plus actifs en Israël, ce sommet offre une exposition exclusive aux entrepreneurs dans les technologies de pointe. Sa branche dans le Moyen Orient et Afrique du Nord a été à l’origine de la mobilisation de cette délégation marocaine. « Le Maroc a un grand potentiel en tant que porte d’entrée vers l’Afrique et l’Europe, et maintenant, lorsque nous ajoutons notre relation stratégique avec Israël, le ciel est la limite », explique Youssef Seffar, responsable du développement commercial de OurCrowd Arabia MENA.

« Les accords d’Abraham ont inauguré une nouvelle réalité pour Israël et la région MENA. OurCrowd est très fier d’avoir joué un rôle important dans l’établissement de nouveaux partenariats fructueux pour les sociétés de notre portefeuille, les investisseurs et les partenaires en Israël et au Maroc », souligne de son côté, Jon Medved, PDG et fondateur d’OurCrowd. « Nous sommes impatients de développer davantage ce merveilleux partenariat et nous prévoyons d’accueillir régulièrement des délégations marocaines encore plus importantes dans un proche avenir », ajoute-t-il.