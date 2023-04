Un roadshow de Mohcine Jazouli en Chine pour séduire les investisseurs

Le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli, entamera lundi 17 avril un roadshow à Shanghai et Beijing, pour promouvoir la destination Maroc auprès des investisseurs chinois.

Dans le cadre de ce roadshow organisé par l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), Jazouli participera également à la 20ème édition de l’Auto Shanghai et prendra part à une conférence «Morocco Now» sous le thème «China-Morocco : Bridging our economies through trade and investment».

Le déplacement sera l’occasion de présenter l’offre du Royaume et d’accélérer le rythme des investissements chinois sur le territoire national.

«Sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc s’est imposé comme une terre privilégiée des investissements. Nous assistons maintenant à un véritable momentum Maroc que l’on entend partager avec les opérateurs économiques chinois», a indiqué le ministre.

Au programme de cette tournée figure également une série de rencontres avec des représentants du gouvernement chinois et des acteurs économiques clé du pays.