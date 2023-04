Un leader mondial du froid choisit Tanger comme hub régional

Le bureau de FPS à Tanger Med agira comme une plaque tournante pour ses activités commerciales dans la région Moyen Orient et Afrique du Nord (Mena), indique un communiqué du groupe basé à Richmond, en Colombie-Britannique, au Canada.

D’après la même source, cette installation offre une logistique et une efficacité opérationnelle complètes et à haute valeur ajoutée pour les clients du groupe, qui couvrent des secteurs agro-industriels tels que la viande et la volaille, les fruits et légumes, les plats préparés à emporter, les protéines alternatives, la boulangerie, les aliments pour animaux de compagnie, etc.

Pour Jeffrey Chang, président de FPS Food Process Solutions, «capitaliser sur ce point d’entrée sur le marché offre à la fois à FPS et aux clients des services de hub de classe mondiale et d’énormes économies que seule l’installation portuaire de Tanger Med peut fournir».

«En utilisant l’infrastructure du hub, nous pouvons réduire les coûts, fournir une plus grande efficacité tout en respectant les normes de classe mondiale. Cela ne fera que répondre aux attentes des clients, un avantage considérable pour les deux parties», a-t-il ajouté.

Il s’agit de la première implantation du groupe sur le continent africain.