Trade finance : Crédit du Maroc décroche un prêt de 50 millions de dollars auprès de la SFI

Ces fonds permettront à la banque de soutenir les activités commerciales des petites, moyennes et grandes entreprises du Royaume et de les aider à faire face à leurs besoins en fonds de roulement, précise-t-on dans un communiqué conjoint. Il s’agit du premier partenariat de la SFI avec Crédit du Maroc.

«Le financement de la SFI intervient dans un contexte de transition dans l’actionnariat de Crédit du Maroc, devenu depuis le 6 décembre 2022 une filiale du groupe Holmarcom, et nous permettra de diversifier ainsi nos sources de devises», a déclaré Ali Benkirane, président du directoire de Crédit du Maroc, cité dans le communiqué.

«Grâce à ce financement, nous serons en mesure de consolider la position de notre banque dans le marché du financement du commerce au Maroc et de maintenir les importants volumes d’échanges commerciaux que nous finançons pour le compte de nos clients, PME et grandes entreprises», a-t-il ajouté.

Pour sa part, Xavier Reille, directeur de la SFI pour le Maghreb et Djibouti a souligné : « Notre partenariat avec Crédit du Maroc participe à la stratégie de la SFI visant à promouvoir le commerce et l’investissement au Maroc. Le financement permettra à Crédit du Maroc de répondre aux importants besoins de liquidité des entreprises marocaines et de les aider à développer leurs activités commerciales».

Le financement de la SFI sera accompagné de services-conseils en vue d’aider Crédit du Maroc à renforcer sa gestion des risques environnementaux et sociaux ainsi que son engagement en faveur de la durabilité.

En 2022, IFC a célébré 60 ans de soutien au développement du secteur privé au Maroc. Au cours de ces six décennies, elle a collaboré avec plus de 100 partenaires, mobilisant et investissant plus de 3,5 milliards de dollars dans des projets pour soutenir les petites entreprises, l’industrie manufacturière, le secteur agroalimentaire, le développement d’infrastructures et le secteur financier.

Le portefeuille actuel d’IFC au Maroc s’élève à 237,7 millions de dollars.