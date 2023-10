TE Connectivity inaugure sa 4e usine à Tanger

TE Connectivity, leader mondial des connecteurs et des capteurs, a organisé, mercredi, une cérémonie pour célébrer l’inauguration d’une nouvelle installation sur son campus au sein de la plateforme industrielle Tanger Med, en vue de renforcer ses capacités de fabrication en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

L’usine produira des composants électriques pour satisfaire les besoins des clients sur les marchés industriels en évolution rapide, tels que les véhicules électriques, l’automatisation des usines, ainsi que les systèmes de batteries et de stockage d’énergie, et d’éclairage industriel.

Située au sein de la plateforme industrielle Tanger Med, cette installation à la pointe de la technologie, qui s’étend sur 20.000 m2, offrira un large éventail de capacités, notamment en matière de moulage, de surmoulage, d’assemblage, d’ingénierie de conception et de gestion de projet.

Le site jouera un rôle central dans la fabrication de composants essentiels pour des lignes de produits clés qui permettent la connexion, l’identification et le repérage de composants électriques sur les marchés industriels.

S’exprimant à cette occasion, le chef de Cabinet du ministre de l’Industrie et du commerce, Amine Belhaj Soulami, a souligné que la présence de TE Connectivity au Maroc est une Success story, notant que l’expansion de ses activités à travers un 4ème investissement est une preuve sans équivoque du succès de l’implantation du groupe sur le sol marocain et un fort signe de l’attractivité de la destination Maroc.

«TE Connectivity opère à Tanger depuis plus de dix ans et nous sommes satisfaits de la disponibilité des talents et du climat d’investissement favorable mis en place par le gouvernement marocain», a relevé, pour sa part, Vish Ananthan, senior vice-président et directeur général de l’activité industrielle de TE Connectivity.

Quant au directeur de l’usine, Youssef Chentouf, il a noté que cette nouvelle usine, gérée par une équipe 100% marocaine, permettra de répondre à la demande croissante de solutions industrielles et de renforcer les chaînes d’approvisionnement dans la région, précisant que l’installation devrait générer 1.000 emplois supplémentaires d’ici mi-2024.

TE Connectivity Maroc emploie aujourd’hui plus de 3.500 personnes dans un campus industriel avec quatre usines de fabrication situées dans différentes zones d’activité : TFZ, Tanger Automotive City (TAC)1, et TAC2 ainsi qu’un centre de distribution à Tanger Med pour ses opérations logistiques.