L’artisanat marocain se vend à Lisbonne

Dans le cadre du partenariat stratégique signé en décembre 2022 entre le ministère du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, la Maison de l’Artisan et le groupe El Corte Inglés Portugal, et avec le soutien de l’ambassade du Maroc à Lisbonne, une importante opération de promotion et de commercialisation des produits de l’artisanat marocain se déroule, depuis le 2 novembre et jusqu’au 26, au magasin El Corte Inglés de Lisbonne, renseigne un communiqué du département de tutelle.

Une opération séduction, apprend-on, qui s’adresse spécifiquement au marché portugais et met en lumière la diversité des savoir-faire des maîtres artisans marocains. La planification de cette opération pendant la période des fêtes de fin d’année en Europe confirme l’intérêt grandissant de la clientèle internationale envers les produits de l’artisanat marocain, qui ne cessent de s’adapter et se moderniser pour répondre aux attentes changeantes de cette clientèle exigeante, ajoute la même source.

Aménagé sous forme d’un pop-up store de plus de 110 mètres carrés, l’espace dédié à l’artisanat marocain au sein d’El Corte Inglés est un véritable joyau, évoquant les couleurs et les inspirations des différentes régions du Maroc. Les produits de 33 coopératives, entreprises et unités de production y sont méticuleusement agencés et présentés sous l’enseigne ‘My Tindy,’ qui a pris en charge la gestion de cette boutique éphémère, précise-t-on.

Les milliers de visiteurs de ce prestigieux magasin auront ainsi l’opportunité de découvrir les toutes dernières créations en matière d’art de la table, de maroquinerie, d’habillement, de cosmétique naturelle, d’accessoires maison et de décoration.

Il est à rappeler que l’augmentation des exportations des produits de l’artisanat marocain représente un objectif stratégique du ministère du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire. En 2022, celles-ci ont pour la première fois dépassé le seuil de 1 milliard de dirhams et continuent actuellement leur tendance à la hausse, notamment vers le marché portugais, qui a connu une augmentation de 47% à fin septembre 2023 par rapport à la même période de 2022.