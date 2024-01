Artisanat : Ouverture du salon national du cuir à Fès

La deuxième édition du Salon national d’artisanat du cuir s’est ouverte, le 5 janvier à Fès, avec pour objectif de mettre en valeur l’artisanat et renforcer les capacités des intervenants et professionnels du secteur.

Initiée par la Chambre d’Artisanat de la région Fès-Meknès en partenariat avec le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, le Conseil de la Région, la Commune et le Conseil préfectoral de Fès, cette manifestation vise à mettre en valeur l’artisanat et à insuffler une dynamique à la commercialisation et la promotion des produits de cuir.

Placée sous le thème “Le Secteur du Cuir : un pilier essentiel avec un passé brillant et un avenir qui nécessite davantage de développement”, cette manifestation connaît la participation de plus de 120 exposants professionnels, dont des artisans, des petites et moyennes entreprises, des coopératives professionnelles et des acteurs spécialisés dans les équipements de cuir.

Ce salon, qui s’étend sur une superficie de plus de 4.000 m2, comprend plusieurs espaces dédiés notamment à la commercialisation, aux produits des jeunes lauréats des établissements de formation professionnelle dans les métiers de l’artisanat, aux produits d’antiquité et aux équipements techniques en relation avec la fabrication des produits en cuir. Le salon regroupe aussi un espace dédié aux institutions partenaires et un autre pour les enfants.