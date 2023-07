Région Casablanca-Settat : près de 7 milliards de DH accordés pour renforcer les infrastructures routières et hydriques

Le ministère de l’Équipement et de l’Eau, la Wilaya de la région Casablanca-Settat et le Conseil de la région Casablanca-Settat, ont signé, récemment, une convention-cadre pour le renforcement des infrastructures routières et hydriques dans la région. La convention tripartite s’inscrit dans le cadre de la dynamisation du programme de développement régional (PDR) 2022/2027 pour un budget estimé de plus de 6,815 milliards de DH (MMDH) pour sa réalisation. Le ministère contribuera avec plus de 2,65 MMDH, tandis que la région apportera plus de 2,81 MMDH.

Cette convention englobe différents programmes, tels que le désenclavement spatial des préfectures et provinces grâce au programme des infrastructures routières, le renforcement de l’attractivité de la région, et le soutien à la nouvelle charte de l’investissement. Une partie importante du budget, soit plus de 4,36 MMDH, sera dédiée au dédoublement et à la qualification de plusieurs axes routiers stratégiques, couvrant une distance de plus de 590 KM et comprenant la construction de 12 ouvrages d’art.

Elle porte également sur l’élargissement du réseau routier dans le monde rural (2,1 MMDH) touchant la majorité des préfectures et provinces de la région, le but étant de désenclaver les populations rurales et d’améliorer leur accès aux services publics, ainsi que le programme de protection contre les inondations dans la région, doté d’un budget de 350,9 MDH.

Cette convention vise, à travers l’aménagement des axes routiers et la connexion des préfectures et provinces, le désenclavement économique de certaines préfectures et provinces, le renforcement des capacités économiques de la région et l’allégement de la pression économique et sociale sur l’axe Casablanca-Berrechid, tout en oeuvrant les perspectives de l’émergence de nouveaux pôles, notamment après la mise en oeuvre du pacte national pour l’investissement.

Le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a précisé que cette convention est un outil pour atteindre les objectifs du développement socio-économique durable, appelant, à cette occasion, à la dynamisation de l’engagement de tous les acteurs.

Pour sa part, Abdelattif Maâzouz, président du Conseil de la région de Casablanca-Settat, a indiqué que la signature de cette convention s’inscrit dans le cadre de la dynamisation du programme du développement de la région, soulignant que pour garantir la réussite de ce programme, la région continue d’établir des partenariats avec les différents départements et parties prenantes.

Et de faire savoir qu’un budget de plus de 11 MMDH a été alloué au secteur de l’eau, dont 3 MMDH pour le transfert des eaux depuis le bassin de Sebou, sans compter la station de dessalement, ajoutant que plus de 18 MMDH ont été alloués à la mobilité et au transport, dont 11 MMDH pour le transport ferroviaire et 2,1 MMDH, pour les routes rurales afin de désenclaver le monde rural et d’améliorer le cadre de vie des habitants.