Programme des Nations unies pour le développement au Maroc : 3.500 emplois d’ici 2027

Le Projet d’Accélération de la Croissance Verte et de Création d’Emplois « Green Growth & Jobs Accelerator Project » (GGJAP), lancé par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Maroc, table sur la création de 3.500 emplois directs et indirects d’ici 2027, a indiqué, mercredi à Rabat, le coordinateur du projet, Larbi Toumi.

Intervenant lors de la cérémonie de lancement du projet au Maroc, Larbi Toumi a indiqué que ce projet ambitieux, qui s’étale sur la période 2023-2027, entend créer 1.000 emplois directs et 2.500 emplois indirects, à travers l’accompagnement de 200 TPME/PME marocaines.

Passant en revue le contexte, les objectifs et la démarche du GGJAP, Toumi a fait savoir que le PNUD Maroc s’engage, dans le cadre de ce projet, à fournir un soutien technique et financier aux TPME/PME sélectionnées, en les aidant à développer des modèles commerciaux durables axés sur la croissance verte et la création d’emplois pour les jeunes.

« Le GGJAP vise également à renforcer les capacités des jeunes entrepreneurs marocains dans le domaine de la croissance verte, en mettant l’accent sur l’innovation, la durabilité et l’inclusion socio-économique », a-t-il enchainé.

Par ailleurs, Toumi a appelé à une mobilisation collective de tous les acteurs concernés pour assurer la mise en œuvre efficace et durable de ce projet, contribuant ainsi à la promotion d’une économie verte et inclusive au Royaume.

De son côté, Yassmine Bichichi, déléguée Jeunesse du PNUD Maroc, a présenté une vue d’ensemble du volet jeunesse du GGJAP, intitulé « Youth 4 Sustainability », qui vise à mettre en relation des jeunes hautement qualifiés avec des besoins spécifiques au sein des entreprises accélérées.

« Cette initiative permet aux jeunes d’exploiter leurs connaissances, compétences et idées innovantes tout en acquérant une expérience professionnelle directe avec, en prime, des opportunités d’emploi au sein des entreprises accélérées », a-t-elle fait valoir.

Initié par le PNUD, en partenariat avec le Programme de partenariat Dano-Arabe du ministère danois des Affaires étrangères, le GGJAP vise à soutenir les TPME/PME dans l’accélération de leur croissance verte, tout en créant des emplois verts.

Il se concentre sur des projets innovants qui contribuent à la réalisation des Objectifs de développement durable dans divers domaines, tels que l’agriculture, les forêts et les pêches durables, les industries durables, la gestion des déchets, la gestion des ressources en eau, les énergies alternatives, les bâtiments écologiques, l’écotourisme, le transport et le stockage durables.

Dans le cadre de ce projet, un premier appel à manifestation d’intérêt a été lancé le 22 janvier courant au profit des PME de toutes formes juridiques de droit marocain.