Prix des fruits et légumes : Des associations de producteurs chargent l’Administration

«Malaise dans l’écosystème des fruits et légumes». C’est l’objet de la lettre envoyée récemment à Aziz Akhannouch signée par les présidents de l’Apefel (Association des producteurs de fruits et légumes), de l’Amcom (Association marocaine des producteurs et producteurs exportateurs de fruits et légumes), de l’Ancefel (Association nationale des conditionneurs et exportateurs de fruits et légumes) et de l’Acpa (Association Chtouka des producteurs agricoles).

«L’écosystème des fruits et légumes, considéré tout le temps comme le fleuron de l’agriculture marocaine, est aujourd’hui dans une situation, le moins que l’on puisse dire, très préoccupante», alertent les signataires. Évoquant plus particulièrement les restrictions à l’exportation de certains fruits et légumes, notamment la tomate, pour garantir l’approvisionnement du marché national, les producteurs déplorent «qu’une simple problématique conjoncturelle relative à l’approvisionnement du marché local en tomate, totalement indépendante de la volonté des producteurs, n’arrive pas à trouver son chemin vers une solution concertée». Pour ces producteurs, «le secteur des fruits et légumes a toujours pu maintenir un équilibre entre l’approvisionnement du marché intérieur et l’export. Explicitement, l’export subventionnait le marché intérieur».

Après avoir passé en revue les contraintes qui ne sont pas de la responsabilité des producteurs et qui pèsent actuellement sur la filière («un climat capricieux», des coûts de production plus élevés, «des charges croissantes plus pesantes», des niveaux de rendements plus bas, et un problème de rentabilité pour la production de tomates rondes), les signataires ont pointé du doigt «l’approche inadaptée» mise en place par l’Administration pour la gestion de «cette crise».

«Au cours de cette gestion, nous avons subi, en l’absence des représentants de la profession, les conséquences de décisions prises sur la base de fausses analyses de la situation des niveaux de production sur le terrain, remontant des informations biaisées à nos responsables en haut lieu», affirment-ils.

Les auteurs de la lettre au chef du gouvernement ont également déploré des actes allant totalement à l’encontre de l’objectif d’alimenter correctement le marché local auquel les producteurs ont volontairement souscrit, et ce, «sous le regard passif de l’Administration».

Ils se demandent notamment «comment peut-on laisser, à contre-courant de l’instruction de Monsieur le Ministre de l’Agriculture, des opérateurs puiser dans le volume apporté par les producteurs au marché local pour l’exporter et profiter, au détriment de ces producteurs, des dernières marges alléchantes qu’a connues le marché extérieur».

Et d’ajouter que ce mode de gestion a porté préjudice au label Maroc et à la crédibilité de l’origine Maroc : «Ce mode de gestion nous a fait sortir l’année dernière du marché européen d’une manière précoce et c’est le même scénario qui se répète encore cette année à cause de la décision unilatérale de l’arrêt de l’export».

La lettre évoque également la «perte du marché russe», qui a privé le marché intérieur d’un volume de 120.000 tonnes. «La majeure partie des superficies qui servaient la Russie ont été reconverties à d’autres cultures».

«Quelle est la responsabilité du producteur quand il livre son produit à perte au marché local, et que ce même produit génère 3 à 4 fois la valeur de cession au profit d’intermédiaires avant d’arriver au consommateur ?», s’interrogent les signataires qui ont exprimé le vœu d’être reçus par le chef du gouvernement pour trouver une solution pérenne à cette problématique.