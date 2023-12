Phosphates : Prix soutenus par de nouvelles restrictions à l’exportation de la Chine

Les prix du phosphate brut sont restés inchangés à 347,5 dollars la tonne en novembre, leur plus haut niveau depuis mars 2009, affichant une hausse de 16% depuis début 2023.

De même, les cours du DAP sont restés quasi stables à 536 dollars la tonne en novembre, marquant une remontée de 18% depuis leur creux de juin.

Selon la Note de conjoncture du mois de décembre 2023 publiée sur le site du ministère des Finances, les cours du DAP restent, toutefois, en baisse de 14% depuis début 2023 et de 20% depuis un an.

Sur les onze premiers mois de 2023, la forte hausse des prix du phosphate brut (+29% en glissement annuel) contraste avec une chute de ceux du DAP (-30%).

D’après la même source, la reprise modérée des cours des engrais phosphatés depuis juin est liée, notamment, à une augmentation de la demande sur les marchés clés de l’Inde, du Brésil et d’autres marchés régionaux d’Asie et d’Amérique latine.

Les prix des produits phosphatés sont, notamment, soutenus par une demande ferme de l’Inde, le plus grand importateur mondial de DAP. Les subventions publiques encouragent les agriculteurs indiens à utiliser les engrais. L’OCP et l’Inde ont scellé des accords pour la fourniture de 1,7 million de tonnes d’engrais phosphatés en 2023.

Toutefois, la reprise des cours des produits phosphatés est freinée par la baisse des prix des céréales et le repli des coûts du gaz naturel et des intrants (ammoniac, soufre).

En termes de perspectives, le marché des phosphates reste confronté à des incertitudes sur l’offre, la demande et l’évolution des prix énergétiques et agricoles. En particulier, les prix des phosphates pourraient être soutenus par une accentuation éventuelle des restrictions sur l’approvisionnement en engrais en provenance de la Chine et de la Russie. La Chine a annoncé de nouvelles restrictions à l’exportation de DAP au quatrième trimestre 2023.