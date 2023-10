Participation du Maroc au Forum mondial de l’investissement à Abou Dhabi

La 8ème session du Forum mondial de l’investissement a débuté ce lundi 16 octobre à Abou Dhabi en présence de 160 pays, dont le Maroc.

La délégation marocaine est composée de Noureddine Bensouda, Trésorier général du Royaume, et de Zakaria Farhat, Directeur de la communication, de la coopération internationale et des partenariats au Ministère délégué chargé de l’investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, accompagnés d’une délégation représentant divers secteurs.

Organisé tous les deux ans, le forum réunit des chefs d’État, des décideurs, des chefs d’entreprise, des dirigeants d’organisations internationales ainsi que des représentants de la société civile. Les discussions se concentrent sur des thèmes liés à l’investissement dans le développement durable, notamment la sécurité alimentaire, l’énergie renouvelable, les infrastructures de santé et la résilience des chaînes mondiales d’approvisionnement.

Le programme comprend des réunions et sessions destinées à une catégorie spéciale d’invités, visant à consolider la communication et l’échange de connaissances entre leaders et décideurs, outre des sessions de dialogue et conférences réunissant des experts de divers secteurs en vue d’examiner les défis et les opportunités liées à la durabilité et les moyens de renforcer les partenariats public-privé pour réaliser les objectifs du développement durable.

L’ordre du jour comprend également des conférences dédiées devant débattre de sujets liés à l’énergie durable et au développement de l’entrepreneuriat, ainsi que des sessions interactives traitant de plusieurs autres domaines, dont le marché du carbone et l’investissement dans la santé.

Le Forum achèvera ses travaux par la présentation d’initiatives stratégiques axées sur les politiques commerciales et d’investissement, l’action climatique et les instruments financiers innovants liés aux combustibles fossiles.