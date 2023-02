Paris sportifs : MDJS et SISAL Jeux Maroc s’allient

La Marocaine des Jeux et des Sports et Sisal Jeux Maroc ont signé un accord de gestion de l’exploitation des jeux de la MDJS pour les paris sportifs au Maroc.

A l’issue d’un processus d’appel d’offres ayant suscité un grand intérêt auprès de la communauté mondiale des jeux, la Marocaine des Jeux et des Sports (MDJS) et la société Sisal Jeux Maroc ont signé le Contrat de gestion de l’exploitation des jeux de la MDJS portant sur la gestion des paris sportifs au Maroc.

D’une durée de huit ans renouvelable pour deux années supplémentaires, ce contrat prévoit la gestion et le développement d’un portefeuille de produits comprenant les paris sportifs à cote fixe et les paris mutuels.

Ces jeux seront distribués par SISAL Jeux Maroc à travers un important réseau de points de vente et en ligne, à la faveur des innovations technologiques les plus récentes et des meilleurs standards internationaux, précise le groupe dans un communiqué.

« Nous sommes ravis d’avoir pu conclure avec SISAL JEUX MAROC, l’attributaire de notre appel d’offres sur les paris sportifs, un accord qui met en place un cadre hautement responsable et tourné vers l’avenir et qui offre au Fonds National pour le Développement du Sport (FNDS) des ressources en croissance. Cet accord marque un véritable saut quantique pour la MDJS, et renforce sa position dans un secteur en constante évolution. » a déclaré Younes El Mechrafi, Directeur général de la MDJS.

De son côté, le PDG de Sisal Jeux Maroc et Directeur général international de Sisal a souligné que « La décision de la part de MDJS, dans le cadre de cet appel d’offres, confirme la qualité de notre offre dans un pays où la tradition sportive est profondément ancrée et où le secteur offre un très fort potentiel, notamment en ce qui concerne le segment en ligne » – a commenté Marco Caccavale, PDG de Sisal Jeux Maroc et Directeur général international de Sisal ».