Meet Your School : Un premier salon des études supérieures en anglais au Maroc !

La première édition de Meet Your School, dédiée aux études supérieures en anglais se tiendra le 8 avril 2023 à Casablanca. Plus qu’un simple salon, l’événement s’accompagne d’une tournée de lycées, de conférences, et d’un podcast.

Alors qu’à quelques exceptions près, les salons étudiants se suivent et se ressemblent au Maroc, aucun n’est dédié aux études anglo-saxonnes, et plus précisément, aux études délivrant un diplôme supérieur en anglais. Mais c’est désormais de l’histoire ancienne. Car le 8 avril 2023 aura lieu la première édition de Meet Your School, un salon étudiant qui accueille des écoles et universités qui délivrent un diplôme supérieur en anglais. une multitude de pays seront représentés : Etats-Unis, Canada, France, Espagne, Maroc et bien d’autres encore.

« Nous avons décidé de lancer ce salon parce que lors de l’événement Campus Fair que nous organisons chaque année avec le groupe Le Monde, nous avons remarqué que les lycéens avaient un intérêt particulier pour les programmes anglophones, au-delà du pays. C’est dans l’air d’un temps, et même plus que ça, c’est une tendance lourde », analyse Youssef Ziraoui, organisateur de l’événement. Ceci étant, nous ne nous fermons à aucune destination car nous souhaitons offrir à nos visiteurs un large éventail de possibilités, c’est là notre mission. Le dénominateur commun des exposants durant Meet Your School est qu’ils délivrent un diplôme dispensé en anglais ».

« Plus qu’un salon »

Pour les organisateurs de Meet Your School, leur évènement est « plus qu’un salon », préviennent-il, paraphrasant la célèbre formule d’un club de foot. De fait, ce salon propose une formule unique car il commence par une tournée de prestigieux lycées dans la capitale économique. Il offre également aux lycéens marocains l’occasion de découvrir les programmes d’études supérieures en anglais, de rencontrer des représentants d’écoles prestigieuses, d’assister à des conférences, de recevoir des conseils et de découvrir les opportunités qui s’offrent à eux.

Et ce n’est pas tout : « Notre salon a été pensé comme un événement durable, et pas un simple « one shot », poursuivent les organisateurs. De fait, nous profitons de la présence de prestigieux exposants pour enregistrer un podcast vidéo, qui continuera de vivre tout le long de l’année sur les réseaux sociaux les plus prisés par les jeunes, car il faut aller là où se trouve l’audience: Tik Tok et Instagram pour l’essentiel ». Ce podcast est donc l’occasion d’offrir de la visibilité aux établissements présents, mais aussi et surtout de permettre aux étudiants d’obtenir toutes sortes d’informations à tout moment. Parmi les thématiques qui seront abordées : » Études aux États-Unis: mode d’emploi », ou encore, « Faire des études bilingues : un avantage compétitif sur le marché du travail ? », et bien d’autres.

Les inscriptions sont ouvertes sur www.meetyourschool.ma, et c’est gratuit !