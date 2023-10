Maroc : Le FMI prévoit une croissance de 2,4% en 2023 et 3,6 % en 2024

Le taux d’inflation devrait reculer de 6,6% en 2022 à 6,3% en 2023 puis à 3,5% en 2024, souligne le FMI dans ses Perspectives de l’économie mondiale, publiées mardi à l’occasion de la tenue à Marrakech des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale.



Le solde du compte devrait passer de -3,5% en 2022 à -3,1% en 2023 puis à -3,2% en 2024, selon l’institution financière internationale.



Le taux de chômage au Maroc devrait passer de 11,8% en 2022 à 12% en 2023 avant de baisser à 11,7% en 2024, affirme l’institution basée à Washington.



La croissance dans la région du Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENA) devrait ralentir de 5,6% en 2022 à 2% en 2023 avant de rebondir à 3,4% en 2024, ajoute le FMI.



Par ailleurs, la croissance mondiale devrait ralentir de 3,5% en 2022 à 3% en 2023 et 2,9% en 2024.