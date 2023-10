Manganèse : Eclora s’allie à Mincape pour le développement d’opérations minières au Maroc

Elcora Advanced Materials Corp, firme canadienne qui détient une licence d’exploitation de manganèse dans la région de Béni Mellal-Khénifra, annonce avoir conclu avec Mincape, bureau d’ingénierie minière, un partenariat stratégique. Ce partenariat vise essentiellement à soutenir le marché en constante expansion des batteries pour véhicules électriques (VE) et à garantir une source durable de minerai de manganèse de haute qualité, indique Elcora dans un communiqué.

«Le partenariat rassemble la vaste expérience d’Elcora dans les métaux pour batteries, la logistique et l’accès au marché mondial, et la profonde expertise de Mincape en géologie, recherche, développement durable des ressources et technologies minières avancées», souligne la même source.

Elcora et Mincape combineront ainsi leur savoir-faire technique et leurs ressources pour «identifier et développer les gisements de manganèse actuels et nouveaux au Maroc et en Afrique de l’Ouest, garantissant ainsi un approvisionnement stable en manganèse de haute qualité pour le marché des batteries de véhicules électriques».

Le partenariat envisage également d’investir dans la recherche et le développement dans le traitement du manganèse afin d’optimiser l’utilisation de ce minerai dans les technologies de batteries de nouvelle génération.

Rappelons qu’Elcora, qui opère au Maroc à travers sa filiale Ermazon SARL, avait annoncé en juin dernier la réception de sa première commande de 1.000 tonnes métriques de manganèse marocain d’une teneur de 37%+ auprès d’un important client européen.