Made In Morocco : Lancement de la compétition “Export Morocco Now”  

La compétition “Export Morocco Now” a été lancée, vendredi à Casablanca, pour la sélection d’exportateurs et primo-exportateurs qui bénéficieront du programme triennal 2024-2026 d’accompagnement des entreprises marocaines ayant un potentiel à l’export. Initié par l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), en partenariat avec le ministère de l’Industrie et du Commerce et l’Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX), “Export Morocco Now” est un nouveau programme d’accompagnement dédié aux entreprises marocaines ayant un potentiel à l’export et opérant dans les secteurs de l’industrie ou des services.

La compétition sera clôturée par la sélection d’une centaine d’exportateurs et de primo-exportateurs, parmi les 518 candidats éligibles, dont 177 exportateurs et 341 primo-exportateurs, qui devront bénéficier du programme d’accompagnement et de l’offre de services de l’AMDIE, dans l’objectif de promouvoir leurs activités à l’export.

Sur les 341 primo-exportateurs, une short-list a été établie de 184 candidats, parmi lesquels ont été retenus 71 primo-exportateurs. Les 113 entités restantes devraient passer un entretien individuel lors de ce “bootcamp”, où ils présenteront pendant 10 min leurs activités et leur motivation à l’export aux 8 commissions chargées de sélectionner les exportateurs et primo-exportateurs qui bénéficieront du programme.

Lors de sa visite au “bootcamp”, le directeur général de l’AMDIE, Ali Seddiki, s’est félicité de l’organisation de cette initiative qui a comme objectif de sélectionner des entreprises marocaines ayant l’intention de démarrer leurs activités à l’international, notant que “Export Morocco Now” est un programme porté par l’engagement de l’ensemble des partenaires pour l’accompagnement du produit national et, in fine, la promotion du Made In Morocco. Pour sa part, le directeur exécutif de l’ASMEX, Mounir Ferram, a mis en avant le caractère “exceptionnel” de cette rencontre “dans le sens où c’est la première fois qu’elle se tient avec des compétiteurs marocains désireux de valoriser l’offre marocaine”. “Ces primo-exportateurs sont très talentueux et dotés d’un potentiel à l’export pour s’implanter dans de nouveaux marchés, notamment africains, européens et américains”, a-t-il dit.