Maroc : Les exportations du secteur automobile atteignent des niveaux historiques

Les exportations du secteur automobile ont atteint plus de 130,64 milliards de dirhams (MMDH) à fin novembre dernier, affichant une croissance de 30,2% comparativement à la même période un an auparavant, selon l’Office des changes.

Cette évolution est portée par l’accroissement des ventes du segment de la construction (+12,64 MMDH), celles du câblage (+10,42 MMDH) et celles de l’intérieur véhicules et sièges (+2,19 MMDH), explique l’Office dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs.

Le record des exportations du secteur automobile marocain réalisé en 2022 avec plus de 111 milliards de dirhams est déjà largement battu. La barre des 140 milliards de dirhams de ventes à l’export pourrait être atteinte à la fin de l’année 2023. L’automobile redevient par la même occasion le premier secteur exportateur du Royaume devant les phosphates.

Pour ce qui est des autres secteurs exportateurs, les ventes du secteur de l’électronique et électricité ont grimpé de 27,3% à 21,3 MMDH à fin novembre 2023, fait savoir la même source.

Concernant les exportations du textile et cuir, elles ont progressé de 5,7%, suite à l’augmentation des ventes des vêtements confectionnés (+7,4%) et des articles de bonneterie (+5,9%). Les ventes des chaussures, quant à elles, baissent de 4,6%.

En parallèle, les exportations du secteur aéronautique sont restées quasiment stables, portant sur un montant de près de 19,64 MMDH à fin novembre 2023.

S’agissant des ventes du secteur de l’agriculture et agro-alimentaire, elles ont enregistré une légère baisse, attribuable au repli des ventes de l’industrie alimentaire (-0,8%) et de l’agriculture, sylviculture et chasse (-0,7%).

Pour ce qui est des exportations des autres extractions minières, elles ont diminué de 1,7%. En effet, les ventes des phosphates et dérivés se sont situées à 67,22 MMDH à fin novembre 2023 contre 108,39 MMDH à fin novembre 2022.

Cette baisse concerne les ventes des engrais naturels et chimiques (-35,3%), celles de l’acide phosphorique (-44,2%) et celles des phosphates (-43,6%).