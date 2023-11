Le Maroc en force au Salon international de l’alimentation d’Abu Dhabi

Les travaux de la 2ème édition du Salon international de l’alimentation d’Abu Dhabi (ADIFE) se poursuivent, mardi, avec la participation de plus de 550 entreprises de 50 pays, dont 25 coopératives marocaines.

Cette participation, encadrée par l’Agence pour le Développement Agricole (ADA), vise à renforcer les acquis du Royaume dans le domaine de l’exportation des produits du terroir, de développer de futurs partenariats et de diversifier les débouchés pour l’offre marocaine dans le circuit international.

Sur une superficie de près de 300 m2, le pavillon marocain reflète un Maroc contemporain riche de son histoire et de sa culture et offre une agréable expérience d’immersion dans le patrimoine culturel du Royaume.

Cet événement international, organisé conjointement avec la 9ème exposition des dattes d’Abu Dhabi, présente les derniers produits et innovations dans le domaine de la fabrication et de la production alimentaire.

Tenu du 27 au 29 novembre sur une superficie de 28.000 m2, le Salon international de l’alimentation d’Abou Dhabi regroupe 1.300 des plus grandes marques internationales qui mettent en valeur les dernières tendances et innovations dans le secteur de l’alimentation et des boissons.

Il constitue ainsi une plateforme pour rencontrer de grands acheteurs, discuter des opportunités d’investissement, établir des partenariats et conclure des accords.

A cette occasion, le directeur général de l’Autorité d’Abou Dhabi pour l’agriculture et la sécurité alimentaire, Saïd Al Bahri Al Ameri, a déclaré que ce Salon constitue une plateforme de choix pour encourager les investissements dans le secteur de l’industrie alimentaire.

«L’évènement permet aux entreprises et aux fabricants locaux d’adopter les meilleures pratiques et normes internationales, de promouvoir une culture de sécurité alimentaire, d’intégrer des technologies de pointe et d’améliorer la qualité des produits nationaux en établissant des partenariats stratégiques qui contribuent au renforcement de l’approvisionnement alimentaire aux niveaux local, régional et international», précise Saïd Al Bahri Al Ameri.