Le Crédit Agricole du Maroc renouvelle son engagement pour l’industrie automobile

L’industrie automobile a besoin plus que jamais d’être accompagnée. C’est ce qu’a révélé le ministre de l’industrie, Ryad Mezzour, lors de la signature d’une convention entre le ministère de l’industrie, le groupe Crédit Agricole du Maroc et l’AMICA (Association Marocaine pour l’Industrie et la Construction de l’Automobile), visant l’accompagnement des entreprises opérant dans le secteur automobile. «Un accompagnement financier est de mise, par des spécialistes d’institutions financières qui comprennent les business models et fluidifient les process», a ajouté le ministre.

Le CAM et l’AMICA ont convenu de mettre à la disposition des membres de l’association, des solutions dans le cadre d’une convention de partenariat visant la mise en place d’un dispositif financier adapté. Ce dernier permettra un traitement accéléré, des conditions avantageuses pour la filière, des outils financiers digitalisés adaptés aux besoins et un accompagnement des professionnels pour le développement de l’intégration locale et en profondeur. La convention prévoit également un accompagnement des investissements dans le cadre de la décarbonation, un soutien à la nouvelle génération d’entrepreneurs porteurs de projets d’investissement industriel et à l’émergence de grands groupes industriels marocains dans le secteur.

Le CAM est habitué aux systèmes complexes. Son soutien financier et même technique au secteur agricole, à travers le plans Maroc Vert et Génération Green, lui a donné l’expérience et l’expertise nécessaires pour accompagner tout un secteur. D’ailleurs, «un bouquet de produits variés et adaptés aux industriels du secteur automobile est disponible. Cela, en plus de plusieurs services digitaux que propose le groupe», a souligné Mohamed Fikrat, président du directoire du CAM.

L’AMICA qui œuvre pour la croissance des investissements dans le secteur se targue d’une croissance de 40% des exportations au cours des 4 premiers mois de cette année. Hakim Abdelmoumen, président de l’association, prévoit d’atteindre d’ici la fin de l’année un chiffre d’affaires à l’export de près de 130 milliards de DH. «Ce sont plus de 250 entreprises installées au Maroc qui opèrent dans le secteur automobile et qui ont besoin d’un accompagnement financier», a ajouté Abdelmoumen.

Rappelons que toutes ces initiatives entrent dans le cadre du plan de relance industrielle qui s’est fixé comme objectif d’atteindre, à court terme, l’objectif d’un million de capacité de production véhicule installée.