Le congrès annuel des voyagistes français aura lieu à Rabat

Les responsables de l’organisation du Seto qui regroupe les 70 plus grands tour-opérateurs du marché français sont actuellement à Marrakech pour un éductour à l’initiative de l’Office national marocain du tourisme (ONMT).

A l’issue de leur première journée au Maroc, ils ont d’ores et déjà annoncé l’organisation en avril prochain de leur congrès annuel à Rabat, en gage en leur confiance et du potentiel de développement de la destination touristique Maroc.

La délégation du SETO, menée par son Président René-Marc Chikli, est composée des présidents des principaux TO membres, ainsi que les Directeurs Généraux des Réseaux de distribution associés à une sélection de journalistes de la presse spécialisée et généraliste également présents, assurant à l’événement et à la destination Maroc une large visibilité sur le marché français.

L’organisation du Seto qui regroupe les 70 plus grands tour-opérateurs du marché français a réalisé plus de 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires durant la saison d’été 2023, dont une grande partie au niveau des marchés de l’Afrique du Nord et principalement au Maroc.