La région de l’Oriental accueille sa première usine automobile

Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du commerce, vient d’annoncer qu’une usine “Aptiv” sera inaugurée aujourd’hui dans l’Oriental. Ce qui constitue une première dans cette région qui compte désormais une unité opérant dans l’industrie automobile et qui a déjà embauché 600 personnes.

L’annonce a été faite lors des “Orientales de l’investisseur”, évènement organisé à l’occasion de la célébration des 20 ans du lancement de l’Initiative royale pour le développement de la région de l’Oriental, avec la présence des membres du gouvernement et de la CGEM qui ont enchaîné les annonces.

Mezzour a d’ailleurs indiqué que 110 projets industriels seront lancés dans la région, d’une enveloppe globale de 18 milliards de dirhams (MMDH), pour la création de 40.000 emplois directs et indirects. La région se dotera également de 8 zones industrielles pour enclencher la dynamique industrielle de l’Oriental.

De son côté, le ministre délégué chargé de l’Investissement, Mohcine Jazouli, a affirmé que l’émergence de la région de l’Oriental s’impose comme un modèle de puissance régionale. Elle est dotée d’infrastructures aux meilleurs standards internationaux : 3ème réseau routier du Maroc, qui assure une connectivité logistique exemplaire ; 3 aéroports permettant une ouverture sur le monde ; et le futur port de Nador-West Med qui devrait libérer le potentiel géostratégique de la région.

Enfin, le président du groupe parlementaire de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Youssef Alaoui, a appelé à une mobilisation pleine de toutes les parties prenantes concernées, gouvernement, secteur privé et banques, exhortant la CGEM Oriental à la sensibilisation des opérateurs de la région et la remontée d’informations et blocages le cas échéant.

Il a, par ailleurs, mis en avant l’octroi d’une subvention R&D et innovation dotée d’un budget annuel de 300 millions de dirhams, désormais opérationnelle pour les entreprises industrielles dans le cadre de la loi de finances 2022, notant la nécessité de sensibiliser l’ensemble des opérateurs industriels de la région de l’Oriental, afin de prendre connaissance de cette offre et d’en saisir les opportunités.