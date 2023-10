La BCP signe un partenariat de 36 millions de dollars avec l’IFC et la CMGP

La Banque Centrale Populaire (BCP) a signé un partenariat de financement de 36 millions de dollars avec l’International Finance Corporation (IFC) et la Compagnie Marocaine de Goutte-à-Goutte et de Pompage (CMGP), en vue de soutenir l’expansion de la micro-irrigation, de l’énergie solaire et des systèmes de gestion efficace de l’eau au Maroc.

A travers ce nouveau partenariat, conclu dans le cadre des Assemblées Annuelles du Groupe de la Banque Mondiale (BM) et du Fonds Monétaire International (FMI) tenues à Marrakech, la BCP aspire à renforcer son accompagnement en faveur du développement de l’économie agricole responsable auprès des PME, précise la Banque dans un communiqué.

Ainsi, les fonds débloqués serviront à l’acquisition de systèmes d’irrigation économes en énergie et alimentés par le solaire, tels que des plateformes de micro-irrigation en remplacement de ceux fonctionnant au carburant, et permettant de réaliser des économies d’eau, fait savoir le communiqué.

“Grâce à notre partenariat avec l’IFC et dans le cadre de ce programme, la BCP confirme son soutien et son engagement total en faveur des investissements dans les énergies renouvelables et les produits de gestion efficace de l’eau à destination du secteur agricole marocain”, a indiqué le Président Directeur Général du groupe BCP, Mohamed Karim Mounir, cité par le communiqué.

Et d’ajouter que la BCP s’emploie à “améliorer l’accès au financement pour les agriculteurs et les sociétés de distribution membres de l’écosystème de la CMGP au Maroc”.

Ce partenariat, qui s’inscrit dans la continuité des activités de la BCP dédiées au développement du financement vert, est cadré par un mécanisme de partage des risques avec IFC, et offre aux agriculteurs marocains et aux PME du réseau de distribution de la CMGP, la possibilité de bénéficier d’un prêt dédié émis par la BCP.

Il contribuera ainsi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que leurs coûts énergétiques à long terme, tout en améliorant le rendement des cultures concernées.

À travers cette nouvelle collaboration, la BCP réitère son engagement pour une économie responsable qui stimule une croissance à long terme, en veillant à intégrer la durabilité au cœur de ses offres, dans tous ses pays d’implantation, et en inscrivant ses actions dans le cadre mondial des Objectifs de Développement Durable (ODD) tels que répertoriés dans l’agenda 2030 de l’ONU.

Ces objectifs, qui constituent les grands défis de l’humanité dans les dix années à venir, continueront d’orienter la Banque dans ses actions futures, a conclu le communiqué.