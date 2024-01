Khénifra : Une série de festivités en célébration de Id Yennayer, le nouvel an amazigh

Ce programme initié par l’Association Esprit d’Ajdir de Khénifra sous le thème “L’Amazigh… une conscience vivante pour un Maroc uni”, comprend une série d’activités festives et scientifiques qui célèbrent le nouvel an amazigh 2974 comme l’un des affluents de la culture marocaine et comme composante indispensable de l’identité culturelle nationale.

Le programme des activités célébrant en grande pompe le nouvel an amazigh comprend des séminaires scientifiques animés par un groupe d’enseignants et de chercheurs universitaires centrés sur des thèmes afférents à la montagne entre sa force symbolique et les questions de développement, le Moyen Atlas comme modèle”, “La laine comme levier de valorisation de l’économie sociale et solidaire et de réalisation d’un développement intégré” en plus de l’organisation d’expositions qui mettent à l’honneur le patrimoine et la musique amazighs.

Dans une déclaration à la MAP, Amina Bencheikh, Conseillère du Chef du gouvernement en charge de la question amazighe a précisé que la célébration du nouvel an amazigh, cette année, coïncide avec la proclamation du nouvel an amazigh comme jour férié officiel par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, rappelant la Haute Sollicitude dont le Souverain ne cesse d’entourer la langue et la culture amazighes depuis le discours royal historique d’Ajdir.

Elle a mis en avant la grande symbolique de la région d’Ajdir depuis laquelle le discours d’Ajdir a été prononcé comme page rayonnante ancré dans l’histoire du peuple marocain et son rôle clé dans la promotion de la langue amazighe, rappelant dans ce sens les importants efforts menés depuis pour l’officialisation de la langue amazighe dans les institutions publiques, la création de l’Institut Royal de la Culture Amazighe comme tournant décisif dans la préservation et la promotion de la langue amazighe, outre la volonté politique du gouvernement de promouvoir la langue amazighe dans son aspect administratif.

le président de l’Association Esprit d’Ajdir Atlas à Khénifra, Mohamed Yassine, a affirmé que l’Association commémore cette année le nouvel an amazighe comme composante majeure de l’identité marocaine authentique, riche de ses nombreux affluents, et en tant que bien commun à tous les Marocains sans exception, saluant hautement la décision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI d’instaurer ce jour férié national officiel payé.

La cérémonie d’ouverture de ces festivités a été marquée par l’organisation d’une conférence intitulée « La proclamation de l’année amazighe jour férié, significations et dimensions” ainsi qu’une visite à des galeries et expositions mettant à l’honneur des outils ethnographiques et calligraphiques amazighes, des documents musicaux de la région ainsi que d’autres composantes du patrimoine des Zayanes.

Cette cérémonie a été marquée par la présence, outre, du gouverneur de la province de Khénifra, d’élus, de plusieurs personnalités civiles et militaires, de chercheurs et universitaires et d’acteurs de la culture amazighe et militants de la société civile.

Les Marocains célèbrent dimanche pour la première fois, le Nouvel an amazigh en tant que jour férié national officiel payé, à l’instar du premier Moharram de l’année de l’Hégire et du Jour de l’an du calendrier grégorien.