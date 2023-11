Hydrogène vert: Falcon Capital officialise son projet de Dakhla

Porté par Falcon Capital Dakhla, le projet «White Dunes» ambitionne de produire un hydrogène vert parmi les plus compétitifs au monde. Il vise à atteindre une capacité de 10 GW en énergie éolienne, 7 GW en énergie photovoltaïque et 8 GW en électrolyseurs.

Pour la réalisation de ce projet, l’entreprise marocaine bénéficiera de l’expertise de HDF Energy, un acteur de renom spécialisé dans le développement d’infrastructures hydrogène et la conception de puissantes piles à combustible. Un partenariat stratégique entre les deux entités a été conclu pour la création d’une centrale de production d’hydrogène vert en plein cœur de la région de Dakhla, apprend-on dans un communiqué. La première phase d’investissement est estimée à 2 milliards de dollars. HDF Energy intervient également en tant que co-développeur du projet.

«Pour mener à bien ce projet, nous avons consacré près de deux années entières à l’étude de faisabilité. Durant ces deux dernières années, nous avons pu définir un design préliminaire du projet ainsi qu’un phasage sur une surface globale projetée de 150.000 Ha. Ce design a pu être obtenu notamment grâce à l’installation d’un mat de mesure ainsi que la mise en place d’une étude d’impact environnemental et social préliminaires et ce afin de déterminer les zones sensibles de la faune et la flore dans la région», indique Majid Slimani, le fondateur et président de Falcon Capital Dakhla.

De son côté, Anas Belmamoun, Managing Partner de la société, affirme que ce projet contribuera «à façonner l’avenir de l’énergie verte au Maroc et à l’international d’autant plus que Dakhla se démarque par ses vents moyens de 10 m/s à une hauteur de 100 mètres, la positionnant ainsi parmi les sites de classe I pour la production d’énergie éolienne».

«A travers le projet White Dunes, l’Offre Maroc en matière d’hydrogène, marque ainsi un pas significatif, à la fois sur le plan local et international et ouvre la voie à un avenir énergétique durable», souligne le communiqué.

A noter que le rapport sur le foncier public mobilisé pour l’investissement, qui accompagne le PLF 2024, mentionne, parmi les projets d’EnR ayant bénéficié en 2022 d’une mobilisation du foncier public pour la réalisation de projets d’investissements, celui d’une unité pour la production d’hydrogène vert, sur une superficie globale de 150.446 ha, envisagée par la société Falcon. La valeur totale de ce projet est de 100 milliards de dirhams avec la création, à terme, de 350 postes d’emploi.