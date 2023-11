Industrie automobile : Stellantis veut élargir son réseau de sourcing au Maroc

Stellantis Moyen-Orient et Afrique (MEA) a organisé sa première convention des fournisseurs, dans le Royaume. Cette convention présidée par Maxime Picat, directeur des achats et de la chaîne d’approvisionnement, a été marquée par la présence de Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie, Ali Seddiki, DG de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE).

«Cet événement capital a marqué une avancée significative dans l’industrie automobile de la région et a réuni plus de 180 participants, représentant 80 fournisseurs de 11 pays (Maroc, Chine, Inde, Turquie, Roumanie, Portugal, Espagne, Italie, France, Allemagne, Japon)», souligne le constructeur dans un communiqué. Les fournisseurs ont visité l’usine de Kénitra et rencontré les dirigeants régionaux et mondiaux des achats de Stellantis pour saisir les opportunités de croissance de la région.

La convention des fournisseurs s’est tenue dans le contexte de l’ambitieuse stratégie «Dare Forward» 2030 de Stellantis, le plan stratégique audacieux pour la décennie du constructeur. Le plan engage également Stellantis à devenir une société carboneutre d’ici 2038.

Lors de l’événement, Stellantis a partagé sa stratégie globale d’achat et de chaîne d’approvisionnement. L’un des piliers de cette stratégie est que Stellantis prévoit d’étendre sa base d’approvisionnement de 4 à 7 pays dans la région MEA, avec un accent particulier sur le renforcement des réseaux de fournisseurs au Maroc et en Turquie. De nouvelles bases seront également établies en Algérie, en Égypte et en Afrique du Sud.

La société s’engage par ailleurs à intensifier ses efforts de localisation, dans le but d’augmenter le contenu local, y compris les matières premières et les sous-composants. «Le Moyen-Orient et l’Afrique représentent un marché vaste et prometteur avec un potentiel de croissance important. Stellantis MEA aspire à devenir le principal acteur local du secteur automobile et est profondément engagé dans le développement d’un solide écosystème de partenaires d’approvisionnement», indique la même source.

«Nous croyons en la construction d’un avenir durable en favorisant les talents locaux et les stratégies d’approvisionnement qui responsabilisent notre région et son secteur automobile», a déclaré Samir Cherfan, directeur des opérations de Stellantis Moyen-Orient et Afrique.

Rappelons qu’en novembre 2022, Stellantis avait annoncé un investissement de 300 millions d’euros dans son usine de Kénitra, dans le cadre d’un plan de développement visant à conquérir de nouvelles parts dans la région Afrique et Moyen-Orient, afin de porter sa capacité de production à 450.000 véhicules par an, dont 50.000 véhicules électriques.