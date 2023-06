Immobilier : Les loyers en hausse

L’immobilier semble toujours en berne. La demande, bien que manifeste, ne se concrétise pas. Le corollaire de cette situation est l’orientation des particuliers vers la location. Ce qui a eu pour conséquence une augmentation des prix des loyers.

Selon une étude d’un opérateur du marché sur le premier trimestre de cette année, les loyers des appartements vides et meublés ont augmenté respectivement de 3 % par trimestre et 7 % par an. En moyenne, un appartement vide est mis à la location à 7.700 DH par mois, alors qu’un meublé se loue à 8.800 DH.

Les villas ne sont pas en reste. En effet, les loyers de ces biens immobiliers, qu’ils soient vides ou meublés, sont en hausse de 3 % pour les premiers et de 4 % pour les seconds, en glissement annuel. Ainsi, une villa vide est louée en moyenne à 23.800 DH par mois alors qu’une meublée est proposée à 24.500 DH.

Cette hausse cache des disparités entre les villes. Marrakech est celle qui a enregistré la plus forte augmentation trimestrielle des prix des appartements, avec 10 % pour les vides et 3 % pour les meublés. Casablanca a connu une stagnation des prix des appartements vides et une légère augmentation des prix des appartements meublés, au moment où les loyers à Agadir sont en net recul de 8 % pour les biens vides et 9 % pour les meublés. Pour ces deux types d’appartements, Rabat a enregistré une baisse trimestrielle de 5 % et 6 % respectivement. Cela dit, la capitale reste la ville où les loyers sont les plus élevés pour les deux types d’appartements, avec des loyers moyens mensuels de 9.800 DH en moyenne pour les appartements vides et de 11.000 DH pour les appartements meublés.