Ces destinations que les cadres ont choisi pour le nouvel an

Le 31 décembre est là. Tandis que certains privilégient la chaleur du foyer en famille, d’autres cherchent activement le plan idéal pour une soirée inoubliable. Cette transition vers la nouvelle année est souvent perçue comme un moment propice pour de nouveaux départs et résolutions.

Le Nouvel An s’annonce cette année festif, avec de nombreux établissements et hôtels prêts à accueillir les célébrations. Certains profitent du climat doux du Moyen-Orient, optant pour des destinations prisées comme Dubaï ou Abou Dhabi en cette fin d’année.

De même que les habitués retrouvent des lieux emblématiques, tels que Paris, Londres, Rome, ainsi que des incontournables comme Barcelone, Istanbul ou encore Marrakech, connue pour ses animations. D’autres destinations commencent également à attirer du monde, notamment Edimbourg.

La ville s’anime à cette période, avec des concerts et des festivals qui envahissent les rues. Le réveillon du Nouvel An, également connu sous le nom de Hogmanay en écossais, tire ses origines des coutumes ancestrales celtes et nordiques célébrant le solstice d’hiver. Aujourd’hui, cette célébration a évolué pour devenir l’un des plus grands et des plus vibrants festivals du Nouvel An au monde.

Budapest, la capitale hongroise, offre également des festivités grandioses tout au long du Danube ou encore Lisbonne où il est indispensable de ne pas rater le Timeout Food Market. Le quartier de Bairro Alto est réputé pour sa vie nocturne exubérante. Ses rues étroites regorgent de bars, de clubs et d’ambiances festives. Les offres de voyages débutent à partir de 8.000 DH pour des escapades vers des villes européennes, telles que Barcelone, Madrid, Lisbonne ou Istanbul, proposées par certaines agences de voyages.

Pour ceux restant à Casablanca, plusieurs établissements, tels que Le Four Seasons Casablanca, offrent également une ambiance festive avec des menus spéciaux. Marrakech demeure une destination phare où hôteliers et restaurateurs affichent déjà complet pour cette période. Pour une expérience festive à un prix raisonnable, anticiper les réservations en ligne est la clé.

Lisbonne

La capitale portugaise offre une ambiance vibrante et des vues à couper le souffle. La Praça do Comércio, place mythique au bord du Tage, se transforme en épicentre des célébrations. Des milliers de personnes se rassemblent pour accueillir le Nouvel An dans une ambiance électrisante.

Marrakech

La ville ocre reste incontournable pour ceux qui ne veulent pas s’éloigner de la métropole. Des hôtels de luxe aux riads, en passant par les clubs, de nombreux établissements organisent des soirées exclusives pour le Réveillon.

Edimbourg



La célébration s’étend sur plusieurs jours, offrant un programme riche en événements pour tous les goûts. Les rues pavées de la vieille ville s’animent avec des concerts

en plein air, des danses traditionnelles,

des spectacles de feux d’artifice et des défilés.