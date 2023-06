Groupe Tanger Med : Un acteur logistique au service de l’économie nationale et internationale

Le groupe Tanger Med opère et développe des plateformes portuaires, logistiques et industrielles. Il gère le complexe portuaire Tanger Med, 1e port en Méditerranée et en Afrique. A travers «Marsa Maroc», il gère également 24 terminaux à conteneurs et vracs dans 10 ports au Maroc. Le volume total traité par le groupe est de 146 millions de tonnes de marchandises et 8,5 millions de conteneurs EVP.

Le groupe développe aussi des zones d’activités industrielles et logistiques qui comptent 1.200 entreprises et emploient 100.000 personnes.

Le complexe portuaire, un géant mondial

Parfaitement situé sur le Détroit de Gibraltar, grâce à la vision royale qui a opté pour cet emplacement stratégique, le complexe portuaire offre des capacités de traitement pour 9 millions de conteneurs, 7 millions de passagers, 700.000 camions TIR et 1 million de véhicules. Avec plus de 7,56 millions de conteneurs EVP traités en 2022, en progression de 6% par rapport en 2021, le complexe portuaire est devenu un passage obligé pour les plus grands porte-conteneurs du monde. Au niveau mondial, le port se dirige vers l’intégration des 20 premières plateformes à l’échelle du globe.

Le tonnage, lui, a atteint 108 millions de tonnes en 2022, après 100 MT en 2021. C’est près de 55% du tonnage réalisé au niveau national qui se chiffre à plus de 200 MT. Le complexe portuaire Tanger Med s’étend sur 1.000 ha et englobe le port Tanger Med 1, qui comprend deux terminaux à conteneurs, un terminal ferroviaire, un terminal hydrocarbures, un terminal marchandises diverses, et un terminal véhicules ; ainsi que le port Tanger Med 2 qui comprend deux terminaux à conteneurs.

Le complexe portuaire englobe également le port passagers et rouliers qui comprend les zones d’accès et d’inspections frontalières, les quais d’embarquements passagers et TIR, les zones de régulations, et la gare maritime. Le complexe portuaire comprend enfin le Tanger Med Port Center, le centre d’affaires de Tanger Med, d’une superficie couverte de 29.000 m², qui constitue le principal lieu d’échanges de la communauté maritime et portuaire.

Connecter le monde au made In Morocco

Bien plus qu’un port, le complexe Tanger Med se positionne comme une plateforme logistique intégrée de premier plan, connectée à un réseau de transport multimodal (liaisons ferroviaires, autoroutes et voie express) pour le transport des marchandises et des personnes. Sa connectivité à l’international est l’un de ses points forts. Le port assure en effet à travers plusieurs armateurs parmi les plus grands au monde des liaisons régulières desservant plus de 180 ports et 70 pays dans les 5 continents.

Il est, à ce titre, un véritable pont maritime reliant l’Europe à l’Afrique et un vecteur décisif dans la dynamique des échanges avec l’Europe. L’activité roulier en particulier permet de raccorder Tanger Med à l’Espagne (Algésiras, Barcelone, Motril et Malaga), la France (Sète, Marseille) et l’Italie (Gênes). Le complexe portuaire Tanger Med est dans ce sens la première plateforme marocaine pour les flux imports/exports. Véritable baromètre de l’économie nationale, le trafic de camion TIR a ainsi atteint des sommets en 2022, avec plus de 459.000 camions TIR traités, en croissance de 13% par rapport à 2021. Un trafic principalement porté par la reprise des exportations industrielles ainsi que par la bonne performance de la campagne agricole et des exportations agro-industrielles.

Le constat est le même pour les exportations des voitures produites au Maroc : 478.589 véhicules neufs ont été manutentionnés en 2022, en croissance de 11% par rapport à l’année 2021. Ces voitures sont acheminées sur le terminal via cinq trains quotidiens de Renault et deux de Peugeot.

Un hub logistique de classe mondiale

Le secteur du transport et de la logistique est porteur d’enjeux importants. Au fil de son développement et de son positionnement sur les flux mondiaux, Tanger Med se positionne aujourd’hui comme un hub logistique au cœur des supply chains globales. Il faut dire que l’offre logistique de Tanger Med procure des atouts majeurs. Outre la large connectivité mondiale, on peut citer une offre immobilière maîtrisée incluant des entrepôts prêts à l’emploi, une multi-modalité permettant la conversion et le multiplexage des flux conteneurisés et rouliers, ou encore une offre de groupage terrestre et maritime vers l’Europe, la Chine et les Etats-Unis.

Par ailleurs, des opérateurs logisticiens et distributeurs de renom, comme DHL, Décathlon, Ceva Logistics ou encore Nippon Express, se sont installés à Medhub, la zone logistique de Tanger Med. Ils offrent des prestations complètes telles que la logistique à valeur ajoutée de groupage, de distribution et d’approvisionnement, la préparation de commandes, l’entreposage, le conditionnement, l’étiquetage, et le contrôle qualité. L’industrie automobile en particulier, principal secteur exportateur du Royaume, bénéficie largement de cette offre logistique. Les différentes filières (câblage, métal/ emboutissage, intérieur véhicule et siège, et l’injection plastique), s’appuient en effet sur les «Magasins avancés fournisseurs» qui se sont développés dans les zones d’activités de Tanger Med.

Ces magasins sont opérés par des logisticiens de renommée mondiale, qui font de la logistique à valeur ajoutée, et qui redistribuent vers l’Afrique, l’Europe et l’Amérique. Il faut savoir qu’à ce jour Tanger Med a développé près de 200.000 m² de surface logistique, dédiée à la logistique des pièces automobiles. Ces zones de stockages servent les équipementiers automobiles, installés au Maroc et en Europe, notamment les constructeurs Renault et PSA-Stellantis. Mais également près de 30 équipementiers automobiles basés à Tanger Med, qui s’approvisionnent de ces «Magasins avancés fournisseurs», pour optimiser leurs opérations logistiques au service de l’industrie automobile, tels que Valéo, Yazaki, Sumitomo, GMD et bien d’autres. L’infrastructure logistique offerte par Tanger Med ainsi que la proximité des marchés cibles constituent un levier de compétitivité au service des investisseurs, et une opportunité pour le Maroc d’intégrer les corridors logistiques mondiaux.

Opérateur et développeur de plateformes industrielles

L’empreinte du groupe Tanger Med sur l’économie marocaine se mesure également à l’aune du dynamisme de ses zones industrielles (Renault Tanger Med, Tanger Automotive City, Tanger Free Zone, etc.) situées dans l’arrière-pays. Le groupe est en effet aménageur et développeur de plus de 2.500 ha de zones d’activités économiques qui accueillent plus de 1.200 entreprises. Celles-ci génèrent un volume d’affaires de 133 milliards de dirhams dans des secteurs à forte valeur ajoutée comme l’industrie automobile, l’aéronautique, le textile, l’agroalimentaire et la logistique. L’impact économique et social de ces différentes plateformes industrielles est considérable : elles emploient plusieurs dizaines de milliers de personnes.

Marsa Maroc : 10 ports et 24 terminaux au Maroc

Marsa Maroc est un opérateur portuaire multitrafic, occupant la place de leader national de l’exploitation portuaire au Maroc, avec une présence significative dans l’ensemble des ports de commerce du Royaume.

Le groupe Tanger Med, à travers sa participation de référence dans Marsa Maroc, opère à fin 2021 dans 24 terminaux à travers 10 principaux ports de commerce du Royaume : Nador, Al Hoceima, Tanger Med, Mohammédia, Casablanca, Jorf Lasfar, Safi, Agadir, Laâyoune et Dakhla. Marsa Maroc opère des ports et des terminaux à travers tout le Maroc, dans le cadre de contrats de concession avec les autorités portuaires. Le groupe offre aux importateurs, exportateurs et compagnies maritimes, un ensemble de services liés à la logistique au sein des quais et terminaux portuaires exploités. Le bilan d’activité portuaire pour l’année 2022 de Marsa Maroc fait ressortir un tonnage global de 50,4 MT, en hausse de 6,7% par rapport à 2021. Pas moins de 2,1 millions de conteneurs EVP ont été traités (+8,3%), dont 1,15 million manutentionnés à Tanger Alliance (+24%).`

Medhub en 2022

1 Croissance de 10% en tonnage et de 29% en valeur.

2 Une croissance de 60% pour les flux Monde-Maroc-Monde.

3 14 nouveaux opérateurs installés.

4 Échanges en import-export avec 75 pays.