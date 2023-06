Green Building : Un nouveau Groupement d’Intérêt Economique voit le jour au Maroc

Les industriels marocains des matériaux isolants de construction se regroupent pour créer le premier Groupement d’Intérêt Economique (GIE) dédié à l’habitat écoresponsable.

L’annonce vient d’être faite par un consortium de sept entreprises nationales spécialisées dans le marché des matériaux de construction isolants.

Face aux enjeux climatiques et environnementaux internationaux, le GIE s’engage à “promouvoir un modèle de construction écoresponsable, durable et en phase avec les ambitions environnementales et énergétiques du Royaume”, indique-ton dans un communiqué.

La performance thermique des bâtiments n’est plus un luxe mais une nécessité pour accompagner le Maroc dans sa transition vers une économie verte, mais surtout pour s’inscrire dans la standardisation des normes internationales en matière d’efficacité énergétique et de décarbonation, ajoute la même source.

En effet, la consommation thermique dans le bâtiment représente au Maroc près 33% de la consommation énergétique finale.

C’est pourquoi, les membres fondateurs, à savoir MEKSA/VEKA, MENARA Holding, O’DASSIA Peintures, SNEP, DIMATIT/FIBROCIMENT, CONFORT’ISOL et ISOLBOX, ambitionnent de positionner la performance thermique dans les bâtiments comme une priorité environnementale pour le Royaume.

Selon les initiateurs de ce GIE, cette initiative appuie également le concept du “Made in Morocco” en accompagnant la croissance et le développement du marché local des matériaux isolants de construction.