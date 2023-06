Gazoduc Nigéria-Maroc : Les trois phases de développement du projet arrêtées

Les choses commencent à se préciser pour le Gazoduc Maroc-Nigéria. Aujourd’hui, s’est tenue à Abuja la première réunion du comité de pilotage du projet du gazoduc, composé de la CEDEAO, de NNPC Limited et de l’Office national des hydrocarbures et des mines (Onhym), ainsi que d’autres parties prenantes. Cette réunion a porté sur le développement d’un projet de gaz unique, annonce la National Nigerian Petrolium Company.

Happening Now: The 1st Steering Committee meeting of ECOWAS-NNPC Limited-ONHYM and other stakeholders on the development of a Unique Gas Project.

Here is a video of all you need to know about the Nigeria-Morocco Gas Pipeline Project. pic.twitter.com/H3Kd5ukJsc

— NNPC Limited (@nnpclimited) June 16, 2023