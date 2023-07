Gaz de Guercif : Les analyses révèlent un potentiel inattendu

Predator Oil and Gas, détentrice de la licence d’exploration de pétrole et de gaz onshore dans la région de Guercif, a annoncé ce jeudi les résultats des opérations de forage et de mesure du puits MOU-4.

Dans un communiqué, la junior britannique indique que l’analyse pétrophysique menée par NuTech a suggéré que trois intervalles sont probablement des sables gazeux et ceux-ci deviendront désormais les principaux objectifs d’un programme de test à venir. Dans le détail, ces intervalles mesurent respectivement 52,12 et 2 mètres.

«L’analyse pétrophysique du MOU-4 par NuTech a mis en évidence un certain nombre d’intervalles comme étant probablement des sables gazeux, y compris certains sables peu profonds qui n’étaient pas auparavant considérés comme des cibles de forage potentielles», a commenté Paul Griffiths, président de Predator.

Par ailleurs, et comme précédemment annoncé par Predator, le point culminant de la cible de carbonate du Jurassique se trouve à 2,6 kilomètres au sud-est de l’emplacement du puits MOU-4 et nettement plus haut qu’à l’emplacement du puits MOU-4. Par conséquent, souligne le communiqué, un résultat positif d’essais sans appareil dans cette zone aiderait à réduire les risques liés à la fermeture structurelle plus large du Jurassique en ce qui concerne le développement du réservoir et la migration du gaz.

«La reconnaissance par NuTech de réservoirs de gaz minces probables de bonne qualité au sommet du carbonate jurassique est particulièrement importante», a souligné Paul Griffiths.

Pour le puits MOU-3, Predator avait annoncé lundi que 43 mètres de sables gazeux probables ont été révélés par NuTech.

À noter que ces annonces ont propulsé l’action de l’entreprise cotée à la Bourse de Londres de 30% dans les premiers échanges ce jeudi.