Filiales de multinationales. Ces Marocains aux manettes (8/20) : Hicham Seffa

Le nouveau patron de la filiale marocaine du Groupe BNP Paribas succède en effet au Français Philippe Dumel, qui avait lui-même succédé, en 2020, à son compatriote Laurent Dupuch. Hicham Seffa a eu une longue carrière dans le secteur bancaire, démarrée en 1994 au sein du Crédit du Maroc (à l’époque filiale du groupe français Crédit Agricole SA), après l’obtention d’un diplôme d’ingénieur à l’école Centrale Paris. Après dix ans passées à CDM, il intègre en 2005 Attijariwafa bank, où il passera 18 ans, d’abord en tant que chargé de mission auprès de la présidence du groupe bancaire, puis en tant que directeur des services et traitements clientèle.

Il dirige par la suite deux filiales africaines du groupe bancaire panafricain. De 2011 à 2019, il est à la tête de la direction générale d’Attijari bank en Tunisie, période durant laquelle les revenus de la banque ont doublé et ses bénéfices quadruplé. En 2019, il prend les commandes de la filiale égyptienne du groupe, Attijariwafa bank Egypt, après le rachat de la filiale locale de Barclays. Poste qu’il occupera jusqu’en novembre 2022 et sa nomination en tant que directeur général de la BMCI, prélude à sa nomination à la présidence du directoire. Une nomination qui alimente les spéculations, démenties jusque-là, d’un rapprochement entre Attijariwafa bank et BMCI.