Filiales de multinationales. Ces Marocains aux manettes (10/20) : Hassan Bahej

Au terme de son parcours estudiantin, sanctionné par un DEA en informatique et télécommunications de l’Université de Rennes, il commence sa carrière au Centre d’études des télécommunications et, en 1989, rejoint le Groupe Alcatel en tant qu’ingénieur Recherche & Développement, avant d’occuper de hauts postes de responsabilité, notamment chez Jupiter Networks et Cisco. Au bout d’une quinzaine d’années en France, il rentre au pays. PDG d’IBM Maroc depuis 2014, il n’a eu de cesse d’encourager les jeunes de la diaspora marocaine à lui emboîter le pas. Très actif au niveau de l’APEBI, dont il était vice-président (2016-2019), son souhait a toujours été d’accompagner les pouvoirs publics dans leur effort de digitalisation, avec une préoccupation particulière pour les secteurs de la santé, de la justice et l’éducation. Hassan en connaît un rayon, pour avoir accompagné l’Administration dans le chantier de la numérisation. Un projet qui est plus que jamais d’actualité.