Éolien : Le Maroc parmi les pays à fort potentiel

Le Maroc figure parmi les champions mondiaux à fort potentiel en énergies renouvelables. Mais le plus important, c’est que le pays dispose d’un énorme potentiel à même d’accélérer de manière importante ses chantiers dans les énergies propres, d’après un rapport du Conseil mondial de l’énergie éolienne (GWEC). Ce dernier classe le Maroc parmi 4 autres pays en développement (Argentine, Colombie, égypte et Indonésie) qui, dans les 5 prochaines années, pourraient installer 3,5 GW de capacité supplémentaire en énergie éolienne, générant ainsi 12,5 milliards de dollars pour leurs économies et 130.000 emplois. Dans un scénario accéléré, le Maroc pourrait ajouter 638 MW supplémentaires de capacité, ce qui devra créer 75.000 emplois et plus d’un milliard de dollars de valeur ajoutée brute pour l’économie, estime le Conseil mondial de l’énergie éolienne dans son rapport intitulé «Saisir les opportunités économiques de l’énergie éolienne dans les économies en développement». Rappelons que l’éolien représente aujourd’hui une part de 36% dans la puissance installée en énergies renouvelables. à fin 2021, la capacité éolienne s’est élevée à 1.466 MW, soit 13,4% de la capacité totale en énergies renouvelables, selon les derniers chiffres de l’Autorité nationale de régulation de l’électricité (ANRE).

Sécurité énergétique

Une part qui devrait augmenter les prochaines années grâce à la stratégie ambitieuse du pays. De plus, le Maroc dispose d’atouts naturels indéniables pour accélérer cette stratégie. «La géographie du pays lui offre un potentiel important en termes de capacité d’énergie éolienne. Avec une vitesse de vent élevée, de 7,5 à 9,5 mètres par seconde (m/s) dans le sud, et de 9,5 à 11 m/s dans le nord, l’énergie éolienne est l’une des sources d’énergie renouvelable les plus prometteuses du Maroc», avait souligné Wind Energy, une plateforme de données sur les énergies renouvelables.

«L’énergie éolienne peut être un outil extrêmement puissant pour les pays en développement qui ont besoin d’assurer leur sécurité énergétique, et qui souhaitent également atteindre leurs objectifs climatiques. Ce rapport démontre l’impact que peut avoir le déploiement accéléré de projets éoliens et donne un aperçu de la manière dont les pays peuvent s’attaquer aux défis communs et mener des actions réelles sur le terrain», a déclaré Ben Backwell. Pour le PDG du GWEC, la transition énergétique représente une opportunité pour les pays de toutes les régions du monde désireuses de «reconstruire et de développer leurs économies sur la base d’une énergie propre, d’emplois verts et d’une source électrique sûre. La prise d’engagements politiques clairs, le développement des infrastructures et la rationalisation des règles permettront de libérer le potentiel des énergies renouvelables et générer d’importants investissements dans les cinq pays en développement étudiés».

à travers notamment une meilleure coordination avec l’industrie, les investisseurs peuvent accélérer le déploiement de l’énergie éolienne au Maroc, générant, selon le rapport, de nouveaux emplois, une nouvelle industrie de haute technologie et une croissance accélérée.