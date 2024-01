M·A·C Cosmetics s’installe à Rabat

La boutique Rabat dévoile un design à la fois ultra moderne et élégant sur une superficie de 45 m2 avec le tout nouveau concept de boutique Red de la marque.

Les clients découvriront une très large gamme de maquillage, de soins.. En plus de son offre généreuse (2000 références), la marque propose également des applications de maquillage par des Make-up artistes, des prestations remboursables en produits et ce, depuis la création de la marque.

M·A·C Cosmetics est plébiscitée au Maroc et dans le monde à la fois par les professionnels et le grand public, pour son glamour, son élégance, sa haute technicité et sa praticité. La marque, présente depuis 1984 dans l’industrie des cosmétiques, s’est imposée comme la référence ultime en matière de couleurs. Avec des produits vendus dans plus de120 pays, M·A·C Cosmetics se fait en outre remarquer chaque année par l’introduction de nouveautés et d’innovations dans ses collections.

Dans le trio de tête des meilleures marques de maquillage au monde, M·A·C Cosmetics occupe également une place de choix dans le monde de la mode, puisqu’elle est présente depuis de nombreuses années dans les coulisses des défilés de mode. Elle joue même un rôle déterminant dans la définition des tendances.