Automobile: M-AUTOMOTIV fait son entrée officielle sur le marché de la distribution

Les marques Renault et Dacia ont un nouveau distributeur sur le Grand Casablanca. Il s’agit de M-Automotiv. Le nouvel acteur a l’ambition de se positionner en tant que “leader national et continental de la commercialisation de véhicules neufs, de prestations après-vente et de commerce de véhicules d’occasion”.

Le nouveau concessionnaire des marques du groupe français a pris les rênes du réseau de succursales précédemment détenu par Renault Commerce Maroc. Ainsi, ce réseau contribuera à hauteur de 30% du volume des ventes totales du groupe et totalise déjà un chiffre d’affaires annuel de 3,5 milliards de dirhams. À lui seul, ce réseau détient près de 40% du marché national. Le nouvel arrivant sur le marché ambitionne de commercialiser 20.000 véhicules par an.

Notons que dans la réalisation de cette opération, Cap Holding, groupe multi-secteurs employant plus de 3 000 collaborateurs s’est associé avec HS Gestion dont le principal actionnaire est Souhail Houmaini, qui se présente comme expert automobile chevronné avec plus de 15 années d’expérience dans le secteur au Maroc et en Europe.