Energies renouvelables : Opération séduction auprès des Saoudiens

Une délégation commerciale marocaine conduite par Mohamed Zegzouti, président de la commission partenariat de la Fédération nationale de l’électricité, de l’électronique et des énergies renouvelables (Fenelec), s’est rendue en Arabie saoudite. Objectif : présenter les opportunités d’investissement dans le domaine des énergies électriques et renouvelables. A cette occasion, le premier vice-président du conseil d’administration de la Chambre Asharqia, Hamad Al-Boali, et le chef de la délégation commerciale marocaine ont évoqué les aspects de la coopération économique entre les deux parties.

Ils ont souligné la profondeur des relations saoudo-marocaines, à l’image des liens d’amitié sincère existant entre les dirigeants des deux pays. L’Arabie saoudite et le Maroc partagent de nombreux domaines de coopération. Les deux pays entretiennent des relations commerciales croissantes, le volume moyen des échanges commerciaux entre les deux pays ayant augmenté de 117,24 % en 2021 par rapport à 2020 et de 107,90 % par rapport à 2017.

Les investissements entre les deux parties ont connu, pour leur part, des augmentations remarquables au cours des dernières années dans divers secteurs économiques, ce qui indique, à la lumière des énormes opportunités et potentiels des deux pays, une augmentation des perspectives de coopération économique.