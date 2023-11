Économie bleue : 3ème mission de supervision de la Banque mondiale

La troisième mission de supervision au titre du programme pour les résultats «Développement de l’économie bleue au Maroc» (PPR EB) a été menée, du 23 octobre au 3 novembre, conjointement par la Banque mondiale (BM) et le ministère de l’Économie et des finances.

«Au cours de cette mission, l’équipe de la BM a tenu une série de réunions avec des représentants du gouvernement et des autorités régionales ainsi que d’autres parties prenantes impliquées dans le programme de développement de l’économie bleue», indique-t-on dans un communiqué.

Ces réunions ont permis de faire le point sur la situation actuelle, de discuter des progrès réalisés et de relever les défis qui nécessitent une attention particulière, souligne la même source, ajoutant que les discussions ont mis en lumière l’importance de la collaboration continue entre les acteurs pour garantir le succès à long terme de l’économie bleue au Maroc.

Outre les réunions, la mission conjointe a effectué des visites de sites clés liés au Programme situés dans les régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et Souss Massa, dans le but de constater les initiatives mises en œuvre, d’apprécier les impacts environnementaux et socio-économiques, et de discuter avec les communautés locales concernées.

Ces expériences sur le terrain ont conforté l’engagement de la Banque mondiale à soutenir le Maroc dans la protection de ses ressources marines et dans la promotion d’une économie bleue durable, fait savoir la même source.

La mission a démarré par une séance plénière qui a réuni tous les partenaires du PPR EB ainsi que les représentants de la BM. Un état d’avancement des différents projets a été présenté par les parties prenantes et les progrès dans la réalisation des résultats du Programme ont été examinés, lit-on dans le communiqué.

Dans le détail, la Direction des ports et du domaine public maritime (DPDPM) a fait part des avancements quant à l’évaluation des changements du littoral par télédétection à travers l’acquisition et l’interprétation des images satellite le long du littoral, et un objectif de près de 895.500 ha sera couvert en 2023.

Ainsi, une assistance technique sera mandatée pour l’élaboration d’un guide technique méthodologique pour le suivi du trait de côte et l’élaboration des termes de référence type pour l’évaluation de l’évolution des côtes marocaines en termes d’érosion et de submersion sur la base d’une analyse différentielle des images satellite de très haute résolution.

Le Département du développement durable (DDD) a réalisé, quant à lui, dans le cadre de son indicateur «Surveillance des plages», quatre campagnes de terrain pour assurer la surveillance des eaux de baignade sur l’ensemble des plages du Royaume. Le DDD a également élaboré son plan de communication sur l’économie bleue, actuellement en cours de déploiement.

S’agissant de l’Institut national de la recherche halieutique (INRH), il a exposé ses avancées en matière d’évaluation des stocks de poissons (14 stocks), afin de fournir des avis scientifiques pour une meilleure gestion de ces stocks.

Par ailleurs, l’Institut a indiqué que 10.777,8 hectares (ha) de zones conchylicoles ont fait l’objet de surveillance sanitaire. L’INRH a renforcé ses moyens de prospection à travers l’acquisition d’un quatrième navire.

Pour sa part, la Société marocaine de l’ingénierie touristique (SMIT) a présenté ses avancées sur le programme de création et de transformation des TPME Touristiques, réalisé à travers des Sociétés de développement régional (SDR), sur les trois régions, à savoir Souss-Massa, Tétouan-Al Hoceima et Guelim-Oued Noun.

La SDR TPME de Souss-Massa a présenté ses chiffres lors d’une visite de terrain à Agadir. Le lancement du premier appel à projets a retenu 98 projets, dont 58 nouvelles créations et 40 transformations, avec une quote-part de 25% des projets retenus, portés par des femmes.

De son côté, l’Office national marocain du tourisme l’ONMT a présenté lors de la séance plénière du 25 octobre les projets et les chiffres des campagnes publicitaires des régions littorales, atteignant quelque 258.275.567 contacts touchés par les campagnes «Ntla9aw F Bladna», «Maroc Terre de Lumière» et les posts digitaux «Always-on», au titre du Programme EB.

Pour ce qui est de l’Agence Nationale du Développement de l’Aquaculture (ANDA), elle a fait part de ses réalisations en 2023 : 400 projets sur les différentes filières, 4 fermes aquacoles, première écloserie marine…et la nouvelle loi contribuant au développement de l’aquaculture et de l’économie bleue au Maroc.

Cette année a été marquée par la publication de la nouvelle loi n°84-21 relative à l’aquaculture marine contribuant ainsi au développement de l’aquaculture et de l’économie bleue au Maroc

Concernant l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF), 1.113 ha de forêts côtières ont été restaurés et 320 ha de dunes côtières sont en cours de fixation. Le Maroc est classé deuxième (après la Turquie) comme étant le pays le plus riche en biodiversité dans le pourtour méditerranéen.

Plusieurs sites ont été aménagés pour la conservation de la biodiversité conformément aux plans d’aménagement et de gestion. La délégation a pris part à une visite de terrain effectuée à l’aire protégée de Jbel Moussa (région Tanger) et plus précisément à l’observatoire des rapaces Jazirat Laila.

Le Département de la pêche maritime (DPM) a tenu sa première réunion de la Commission technique pour les aires protégées (CTAP) ayant pour objectif l’approbation de la création des Aires marines protégées (AMP).

Par arrêté n°1745.23 du 04/09/2023, la procédure de l’enquête publique relative à la création de l’Aire marine protégée d’Agadir a été lancée. Dans cette approche participative, le département œuvre en concertation avec les professionnels pour tenir compte de leurs avis et propositions lors de l’aménagement d’une zone protégée.

Par ailleurs, la délégation s’est entretenue avec les représentants de trois coopératives de pêcheurs opérant à Tifnit au sujet du projet «Aire Marine Protégée D’Agadir».

Et de rappeler que ce programme pour les résultats est piloté par l’Unité de Gestion du Programme (UGP) Économie bleue, domiciliée au sein du ministère de l’Économie et des Finances (MEF). L’UGP a également présenté ses travaux des points de vue financier, institutionnel et environnemental & social.

La délégation de BM a marqué sa satisfaction quant au déroulement de cette troisième mission de supervision et a formulé des recommandations.