Déclaration conjointe : Le Maroc et l’Autriche entendent raffermir leur coopération bilatérale

Le Maroc et l’Autriche ont réaffirmé, ce mardi à Rabat, leur volonté commune de renforcer leur coopération bilatérale, se félicitant de l’excellence des relations entre les deux pays qui ont connu une forte dynamique et des progrès significatifs au cours des dernières années.

Dans la Déclaration conjointe adoptée à l’issue de la réunion entre le chef de gouvernement, Aziz Akhannouch, et le chancelier fédéral d’Autriche, Karl Nehammer, les deux pays ont également exprimé leur volonté commune d’établir un dialogue stratégique au niveau des ministres des Affaires étrangères en vue d’approfondir les domaines de coopération existants et de développer de nouvelles voies de collaboration.

Au niveau parlementaire, lit-on dans la Déclaration, les deux parties ont souligné l’importance des contacts interparlementaires, qui jouent un rôle essentiel dans le renforcement des relations bilatérales.

Elles se sont félicitées, à ce titre, de la visite officielle du président de la Chambre des représentants du Royaume en Autriche en décembre 2022 et de la visite officielle du président du Conseil national autrichien au Maroc, prévue en mars 2023, ainsi que des visites effectuées par les présidents des groupes d’amitié parlementaires créés par les deux institutions.

Sur le plan économique, les deux chefs de gouvernement ont noté avec satisfaction l’augmentation des échanges commerciaux entre les deux pays et des investissements réalisés par les entreprises autrichiennes au Maroc au cours des dernières années.

Se félicitant de la signature, lundi, du Protocole d’accord de coopération entre la Chambre économique fédérale de l’Autriche (WKÖ) et la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), ils ont, toutefois, considéré que le niveau de la coopération économique reste en deçà du potentiel des économies marocaine et autrichienne.

Le Maroc et l’Autriche se sont, ainsi, déclarés satisfaits des développements récents en matière de coopération industrielle, se réjouissant de la signature, en novembre 2021, d’un partenariat entre l’Association marocaine de l’industrie automobile et Advantage Austria.

Les deux parties ont, en outre, exprimé leur souhait de partager les meilleures pratiques et de développer des projets communs dans le domaine de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, tout en s’accordant sur l’importance de la tenue de forums économiques afin d’encourager les échanges entre les acteurs économiques des deux pays.

Au niveau culturel, les deux pays ont souligné l’importance de la coopération bilatérale dans le domaine culturel et universitaire pour la promotion du développement humain et économique, ainsi que pour le renforcement des échanges aux niveaux intergouvernemental et de la société civile.

Les deux chefs de gouvernement ont, par ailleurs, noté avec satisfaction la signature, au cours des deux dernières années, d’un Mémorandum d’entente (MoU) entre le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire du Maroc et la Cour suprême de justice de la République d’Autriche, visant à promouvoir la coopération et l’échange d’expertises dans les domaines liés aux affaires judiciaires et juridiques.

Ils se sont également félicités de la signature d’un Mémorandum d’entente sur le renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine du dialogue religieux et interreligieux, et d’un autre visant à renforcer la coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur entre l’Université Cadi Ayyad de Marrakech et l’Université autonome de Vienne.

Le Maroc et l’Autriche sont, en outre, déterminés à renforcer leur coopération dans la lutte contre la migration illégale et la traite des êtres humains et ont convenu de faire face efficacement à la pression migratoire comme un défi commun et une responsabilité partagée.

À cet égard, l’Autriche reconnaît les efforts du Maroc en matière de lutte contre l’immigration illégale, mettant en exergue la présidence par le Royaume en 2023 du processus de Rabat.

Selon la Déclaration conjointe, le Maroc et l’Autriche travailleront pour lutter contre la migration illégale, le trafic de migrants et la traite des personnes dans le but d’endiguer les départs illégaux du Royaume.

Cela comprend, entre autres, des actions conjointes contre les moteurs de la migration illégale, mais aussi des mesures adéquates de gestion des frontières, précise-t-on dans la Déclaration, qui souligne que les deux pays renforceront considérablement leur coopération en matière de retour volontaire et non volontaire rapide et efficace et de réadmission des migrants illégaux.

Par conséquent, les deux parties conviennent de soutenir le retour immédiat des ressortissants de l’autre partie qui ne remplissent pas les conditions d’entrée ou de résidence légales, en accélérant le processus de retour et de réadmission, en utilisant toutes les options de vol possibles, avec un accent particulier sur les délinquants.

En outre, les deux parties trouveront une solution efficace pour gérer le retour et la réadmission des cas perturbateurs, ajoute la Déclaration conjointe, notant que le Maroc et l’Autriche travailleront pour accélérer le processus d’identification et de délivrance des documents de voyage de leurs ressortissants respectifs qui sont obligés de quitter l’autre pays, en garantissant un retour et une réadmission rapides des personnes identifiées.

Les deux parties conviennent également de mettre en place immédiatement un dialogue bilatéral régulier de Haut niveau sur les migrations entre leurs autorités nationales compétentes, à travers la mise en place de mécanismes de concertation et de coopération appropriés, pour l’échange d’informations, en particulier pour résoudre les cas de retour et de réadmission en suspens et pour améliorer encore le processus de réadmission, lit-on dans ce document.

À l’invitation du chef de gouvernement, Aziz Akhannouch, le chancelier fédéral d’Autriche, Karl Nehammer, a effectué une visite officielle au Maroc, les 27 et 28 février, accompagné d’une délégation de haut niveau.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la célébration, le 28 février 2023, du 240ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, lorsque Mohamed Ben Abdelmalek a présenté ses lettres de créance, en tant qu’ambassadeur du Sultan Moulay Mohammed III, à S.M. l’Empereur Joseph II, le 28 février 1783.