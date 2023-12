Création d’emploi : Le CRI Tanger-Tétouan-Al Hoceima sur une bonne dynamique

Le conseil d’administration du Centre régional d’investissement de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima s’est réuni mercredi 29 novembre 2023 sous la présidence du wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Younes Tazi.

Lors de ce conseil, il a été question des réalisations du CRI marqué par une nette augmentation du nombre des dossiers examinés durant les neuf premiers mois de cette année par la Commission régionale unifiée d’investissement (CRUI), témoignant de la forte dynamique et de l’attractivité économique de la région depuis les deux dernières décennies.

Ainsi, la CRUI a statué à fin octobre 2023 sur plus de 749 dossiers d’investissement, soit une progression de 62% par rapport à la même période de l’année précédente et dont 69% des dossiers ont été approuvés par la CRUI (517 projets), pour un montant d’investissement total de 39,37 milliards de dirhams, soit une augmentation de 60% par rapport aux 9 premiers mois de l’année 2022. Ces projets, instruits favorablement dans un délai moyen de 5 jours, vont permettre la création à terme d’environ 72.000 emplois.

Par ailleurs, depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle Charte de l’investissement, la CRUI a approuvé 40 projets de conventions d’investissement avec l’État pour un montant total de 9 milliards de dirhams à même de créer environ 9.200 emplois.

Ces 9 premiers mois ont été également marqués par l’accompagnement d’environ 4.600 porteurs de projets dans le cadre de différents programmes, en particulier celui de “Investangier Academy” via le guichet unique virtuel d’accompagnement Manar Al Moustatmir.

Ces performances viennent couronner les efforts d’accompagnement et d’intelligence collective menés par les différents acteurs de l’écosystème de l’investissement et leur implication autour du CRI, sous le leadership du wali de la région, durant toutes les phases relatives à la prospection, le montage et l’instruction des dossiers, leurs autorisations et leur suivi post-autorisation.

Cette même dynamique a été également enregistrée dans la création d’entreprise, pour laquelle la région occupe la 2ème position au niveau national avec 10.095 nouvelles entreprises créées à fin septembre 2023, soit plus de 14,5% de créations enregistrées au niveau national.

Lors de cette réunion, le conseil d’administration a approuvé le plan d’action du CRI au titre de l’année 2024, lequel repose sur quatre axes stratégiques majeurs en parfait alignement avec la stratégie nationale de développement des investissements privés.